【K社韓國小百科】史劇不背書了！穿越、附身、吸血鬼齊發！韓劇新公式：朝鮮＋超自然＝追劇停不下來

在國王的寢殿醒來，鏡中卻是一張陌生的臉——前一刻還在公司加班，下一秒竟穿越到朝鮮宮廷。 門縫間符咒搖曳，在這個說錯一句話就可能丟命的階級世界，刺激劇情才剛開始。 這還不只是單純穿越，故事裡竟還出現「21世紀大韓民國君主立憲制」的奇幻設定？ 觀眾一邊困惑「這到底是史劇還是奇幻劇？」，一邊忍不住狂追下一集。

近期韓劇掀起一股「混搭史劇」熱潮，在朝鮮歷史的舞臺上，加入穿越、附身、巫術等奇幻元素，打造出讓人上癮的「類型爽感」。 從MBC與Disney+合作、由IU與邊佑錫主演的《21世紀大君夫人》（4月開播），以虛構的「21世紀君主立憲制韓國」為背景展開宮廷羅曼史，到Disney+另外準備的虛構帝國劇《再婚皇后》、1935年京城吸血鬼故事《魅惑》等，片單充滿奇幻史劇野心。KBS週末劇《恩愛的盜賊大人》也延續這股潮流，讓男女主角上演「靈魂互換」的戲碼，持續炒熱奇幻穿越題材。



過去製作方常擔心，韓服、宮廷禮儀與陌生時代背景可能成為海外觀眾的收視門檻。 但現在「朝鮮時代」本身反而成了最吸引人的看點。 近期韓劇史劇不再強調「歷史課」，而是主打「類型爽感」——宮廷本就是權力與禁忌極端集中的空間，非常適合融入浪漫、驚悚、懸疑元素; 加上穿越或靈魂交換，更能瞬間引爆衝突與情感張力。尤其韓國特有的巫俗、附身等「本土玄幻」元素，既與西方的驅魔敘事有相通之處，又帶有獨特的文化質地，讓全球觀眾感到新鮮。



去年tvN熱門劇《暴君的廚師》讓現代廚師穿越到朝鮮，連續兩週登上Netflix非英語劇全球榜冠軍; SBS《鬼宮》融合朝鮮時代韓國傳統鬼怪與玄幻劇情，在亞洲最大內容平臺Rakuten Viki奪下89國和地區的冠軍。



電視劇評論家孔熙靜（音譯）分析：「透過韓劇海外觀眾已熟悉韓國的美學與傳統文化，對史劇不再有距離感。 結合現代情感線與奇幻元素後，作品更具跨越國界與文化的普世性，全球競爭力也隨之提升。」

看來，韓劇正在用最「不傳統」的方式，讓全世界愛上朝鮮時代——只不過這個時代，充滿了穿越、附身與超自然驚喜。

