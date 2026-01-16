高雄市長陳其邁為SUPER JUNIOR OAO拿山寨鑽石手燈XD 為韓團連三變

韓流天團SUPER JUNIOR即將在1月23日到25日於高雄巨蛋開唱，身為高雄市大家長的市長陳其邁，繼BLACKPINK、TIWICE後，再給SUPER JUNIOR高規待遇！

除了先前公開的捷運紅線「20週年EXPRESS－限定專屬列車」、「20週年SUPER LIGHT－燈光裝置」及「20週年起步走－人行道燈號」等活動外，高雄市再祭出商圈夜市優惠券，只要憑演唱會門票即可至捷運左營、美麗島、巨蛋站等站點進行兌換。

市長貼文更貼切地化用Super Junior歌曲寫道：「歡迎E.L.F.來到充滿Miracle的城市，和『灶咖男團』SJ一起自在享受港都美食與愜意生活。開啟Express Mode，帶著優惠券打卡在地小吃、人氣餐廳，以滿滿能量迎接老少年們登場♡。」



重要的是，市長本人再次為了重量級貴客換頭貼，這次P圖變成了戴藍帽、比SUPER JUNIOR專屬「OAO」招呼手勢，又舉山寨Super棒的「鑽石棒」，搞笑又可愛，很受台灣E.L.F.歡迎。市長過去也曾為了BLACKPINK變身粉紅頭，為TWICE變子瑜藍頭髮拿棒棒糖仿手燈。



*延伸閱讀：

‎〈整座高雄都變BLIИK！BLACKPINK本週開唱粉紅整個高雄，陳其邁蔡英文都淪陷XD〉

‎〈繼BLACKPINK粉紅全市，高雄再為TWICE布滿藍色，剛好還是「子瑜藍」！〉‎

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞