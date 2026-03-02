太好嗑♥︎李聖經直球問這句《在你燦爛的季節》蔡鍾協反應甜到牙痛啦

Disney+最近推出的全新治癒愛情劇《在你燦爛的季節》在過年期間首播後就大受好評！尤其是首次合作就火花滿滿的李聖經與蔡鍾協，更是被譽為2026最強CP檔！在最新播出的集數中，兩人的互動更是讓人甜到牙齒痛，也讓劇迷樂喊「這禮拜只有兩集真的看不夠啊！」

鮮于燦身世之謎

在最新集數中，終於公開了動畫師鮮于燦（蔡鍾協飾演）宛如寒冬的身世之謎。由於他的父親堅決反對母親出國進修畫畫之路，因此讓家庭關係生變，最終不止母親生病而死，連遺傳到母親畫畫天份的他，也在父親要求之下被迫到美國改學化學工程。

面對在異鄉打拚碰到的歧視，再加上跟父親的隔閡，鮮于燦成為了獨來獨往的隱形人，直到他遇見了宋嘏爛（李聖經飾演）。



宋家三姊妹的愛情

同樣關上心門的還有設計師宋嘏爛的心，她知道只要她愛的人最終都會離她而去，所以面對于燦的熱情總是強硬避開。不過在知道于燦的過去，再加上兩人的「三個月期限」約定，嘏爛決定讓陽光照進來，成為互相的救贖。

另一方面，二姐宋嘏煐（韓智賢飾演）的戀情似乎也悄悄開始萌芽，才剛有新戀情的她，卻被公司的延理事（權赫飾演）發現男生是個渣男！於是千方百計拆散兩人，宋嘏煐似乎也發現了跟延理事的奇怪氛圍！而三妹宋嘏淡（吳藝珠飾演）跟棒球選手車有謙（金台穎飾演）青春熱血的校園戀愛更成為本劇亮點，其中新登場的金台穎帥氣外貌，瞬間登上熱搜討論。





「我可以喜歡你嗎？」

在一次的機緣中，于燦帶著嘏爛到了自己的外婆家。很快的外婆就感受到了孫子的心意，趁著嘏爛不在問了他「你喜歡宋設計師吧？」不過于燦卻說「她是我不能喜歡的人」恰巧整段話都被嘏爛聽見！回到車上時嘏爛冷不防的問了句「為什麼不能喜歡我？」瞬間讓劇迷屏住呼吸！

沒想到于燦的回應簡直甜破表！他直球回應「那我可以喜歡你嗎？」接著畫面便停格在這一幕進入下集預告！如此吊人胃口的劇情，不少劇迷都相當興奮，敲碗希望編劇可以讓兩人更常吐露愛意，更多粉紅泡泡。



失智症開端？

身為韓國最強設計的教母金娜娜（李美淑飾演），一方面要擔心公司的營運，另一方面還要照顧父母雙亡的宋家三姊妹，讓她時常忙得昏頭轉向。沒想到這時卻傳來噩耗，她似乎罹患了失智症，同樣的書買了三次，站在十字路口突然忘記自己要做什麼。

好在她遇見嘏淡的男友有謙出手相助，但這個秘密究竟可以藏多久？劇情是否又要開虐？請一定要鎖定Disney+每週五六獨家跟播的《在你燦爛的季節》！



