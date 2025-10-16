整座高雄都變BLIИK！BLACKPINK本週開唱粉紅整個高雄，陳其邁蔡英文都淪陷XD

韓國女子天團BLACKPINK（Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa），本週末將二度來台灣高雄開唱，主辦理想國Live Nation Taiwan與高雄市政府合作行銷，歡迎BLACKPINK與全球BLIИK（BLINK，粉絲名）蒞臨。

理想國和高雄市政府合作，讓六大地標，愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站及美麗島捷運站，通通亮起粉紅色燈光，用BLACKPINK的粉紅色壟罩整座高雄城。網友都感受高雄市府行銷的用心，馬上引發熱門話題。



有趣的是，市長陳其邁把自己頭貼的黑頭髮都染粉紅色了！連前總統蔡英文也跟進！當有網友問陳其邁怎麼沒染眉毛，他回應：「眉毛BLACK頭髮PINK」，完美呈現應援色！現任總統賴清德也被網友P圖，他搞笑回應自己的動圖「蛤」。



BLACKPINK此次巡迴演出「BLACKPINK WORLD TOUR [DEADLINE] IN KAOHSIUNG」就在本週10月18日與19日於高雄世運主場館開唱，因BLACKPINK到訪高雄的BLIИK可別錯過各大粉紅地標打卡了！最後附上〈JUMP〉！



