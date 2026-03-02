人氣男團 TXT 確定4月13日發行迷你8輯！與 BIGHIT MUSIC 續約後首次回歸，粉絲已迫不及待

人氣男團 TXT（TOMORROW X TOGETHER）確定要回歸啦！

他們將在4月13日發行迷你八輯《7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns》，這也是他們與 BIGHIT MUSIC 全員續約後的首張專輯，粉絲們已經迫不及待期待新作品。



專輯名稱「7TH YEAR」象徵出道七年的努力與成長，而「A Moment of Stillness in the Thorns」延續 TXT 出道初期以獨特標題吸引目光的風格，讓人回想起〈某天頭上長了角（CROWN）〉、〈世界燒毀的夜晚，我們...（Can't You See Me?）〉、〈在9又4分之3月台等你（Run Away）〉以及〈5點53分的天空中發現的你和我（Blue Hour）〉等經典歌曲。

官方釋出的預告與概念照也引發熱烈討論，黑白畫面中螢光荊棘與全身被荊棘覆蓋的剪影形成強烈對比，神秘感十足。而預告是在3月1日 TXT 出道七週年特別演唱會「2026 TXT MOA CON」首次亮相，現場反應超熱烈。



演唱會尾聲，成員們感性表示，團隊對他們非常珍貴，希望能一直在一起，也希望粉絲能長久陪伴他們走下去，畫面溫暖又動人。而這次的專輯會是什麼樣的風格？讓人更加期待正式發行。



