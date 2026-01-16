高雄市长陈其迈为SUPER JUNIOR OAO拿山寨钻石手灯XD 为韩团连三变

韩流天团SUPER JUNIOR即将在1月23日到25日於高雄巨蛋开唱，身为高雄市大家长的市长陈其迈，继BLACKPINK、TIWICE后，再给SUPER JUNIOR高规待遇！

除了先前公开的捷运红线「20周年EXPRESS－限定专属列车」、「20周年SUPER LIGHT－灯光装置」及「20周年起步走－人行道灯号」等活动外，高雄市再祭出商圈夜市优惠券，只要凭演唱会门票即可至捷运左营、美丽岛、巨蛋站等站点进行兑换。

市长贴文更贴切地化用Super Junior歌曲写道：「欢迎E.L.F.来到充满Miracle的城市，和『灶咖男团』SJ一起自在享受港都美食与惬意生活。开启Express Mode，带著优惠券打卡在地小吃、人气餐厅，以满满能量迎接老少年们登场♡。」



重要的是，市长本人再次为了重量级贵客换头贴，这次P图变成了戴蓝帽、比SUPER JUNIOR专属「OAO」招呼手势，又举山寨Super棒的「钻石棒」，搞笑又可爱，很受台湾E.L.F.欢迎。市长过去也曾为了BLACKPINK变身粉红头，为TWICE变子瑜蓝头发拿棒棒糖仿手灯。



