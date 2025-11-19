繼BLACKPINK粉紅全市，高雄再為TWICE布滿藍色，剛好還是「子瑜藍」！

高雄繼BLACKPINK演唱會來訪時粉紅整個城市，再為即將到來的TWICE藍遍全高雄！

*回顧BLACKPINK「粉紅高雄」：

‎〈整座高雄都變BLIИK！BLACKPINK本週開唱粉紅整個高雄，陳其邁蔡英文都淪陷XD〉

「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」，高雄市政府、高雄市長陳其邁社群皆發文，此次全市應援更升級，新增成七大地標點燈，包括大港橋、衛武營國家藝術文化中心、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心及美麗島捷運站，部分地標還新增了燈光文字秀、路口有主題交通號誌，捷運站更有TWICE成員親自獻聲的進站廣播！



高雄此次選用的顏色，是TWICE本次世界巡迴演唱會「THIS IS FOR」的主視覺藍色，雖然不是大家熟悉的杏色與桃紅色組合，卻恰好是子瑜在隊裡的代表色藍色！這對於台灣ONCE來說又有更深層的意義了，更加期待「台灣囡仔」子瑜真的能回家鄉台灣開唱的那天來臨。



高雄市長陳其邁繼替BLACKPINK應援，大頭貼修圖修成粉紅色頭髮後，此次換藍髮還手握象徵TWICE手燈的棒棒糖，相當俏皮。



TWICE演唱會「THIS IS FOR」高雄場就在本週末22、23日舉行，高雄市藍色應援活動從18日已展開，會持續到演唱會當日為止，ONCE可別錯過了！

