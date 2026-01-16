送走文世潤等，FNC娛樂結束綜藝人經紀！曾延攬劉在錫，李宗泫其後鬧內線交易醜聞

老牌經紀公司FNC娛樂，今（16）日正式宣布業務結構重組，加速未來的成長計劃，將結束綜藝暨放送人經紀業務。
FNC娛樂聲明：「先前與旗下綜藝暨放送人進行了深入討論與交流，因而沒有續約，計劃依序結束經紀業務，不過直到最後都會給予必要的支援。真心感謝一直以來作為FNC旗下綜藝放送人一起度過的所有人，和長久以來給予我們無限愛的粉絲們。」
FNC娛樂旗下最初只專注於製作樂團，後續涵蓋演員及綜藝放送人經紀事務。FNC娛樂招牌樂團包括男子樂團FTISLAND、CNBLUE與N.Flying，也曾推出女子樂團AOA（後轉型），演員最知名的為丁海寅，還有從製作的團體跨行演員的鄭容和、李正信、姜敏赫與李洪基等人。
綜藝放送人方面則曾簽約李國主、鄭亨敦、劉在錫、池錫辰等人。FNC最著名的醜聞便和綜藝放送人有關，因簽約「大神」劉在錫股票大漲，後檢察廳調查公司內部有人涉及內線交易操縱股價，CNBLUE兩成員鄭容和與李宗泫涉入，最終鄭容和無罪，李宗泫遭罰鍰，後來李宗泫再因Burning Sun事件退團。
而FNC娛樂聲明中提及因業務轉型不再續約的綜藝放送人，包括正在兩大綜藝《兩天一夜》及《驚人的星期六》活躍的文世潤，還有許多愛豆發片指定當主持人的劉在弼。事實上，文世潤與劉在弼也不只擁有放送人身分，都曾以歌手出道，文世潤是以「害羞胖」，劉在弼以「YJP」，皆在FNC旗下完成。許多觀眾都關注著兩名藝人新落腳處。
草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
廣告相關新聞