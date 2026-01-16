《黑白大廚2》金學民PD傳達歉意：「最終名次提前曝光」明顯是製作組的失誤，影響觀眾投入程度感到抱歉

N台相當受歡迎的原創實境綜藝《黑白大廚：料理階級戰爭》系列節目日前播出第二季，同樣再度受到許多觀眾們的喜愛，不過在節目最終結果揭曉後，節目的金學民以及金恩智PD製作人，以及最終冠軍廚師都一起接受訪談，並提到對於最終名次提前暴露的歉意。

節目來到比賽後段，也越來越令觀眾們緊張的《黑白大廚2》竟意外捲入了提早暴雷的爭議，節目的規則之一是，黑湯匙的廚師必須在決戰中勝出，才能夠公開自己的本名，但在訪談的畫面中，「料理怪物」回答問題時，卻已出現寫著「李夏成主廚」本名的名牌，等於已提前透露他會在決賽中獲勝。對此，金學民PD表示這很明確是影片剪輯上的失誤，當時來不及察覺到這樣的失誤，是製作單位的錯，對於影響了觀眾們對節目的投入程度感到相當抱歉。

金PD表示，雖然影片經過了數十位人員以及數十次以上的確認，卻仍然沒有發現這樣的失誤，對此感到相當惋惜，即便如此，也覺得必須針對此事情明確地向大家道歉，這不是其他人的責任而是我們PD二人的失誤，對於沒能好好驗收這影片感到相當抱歉。不僅如此，網路上也曾提前曝光了優勝者的訊息，對此金PD一樣感到相當遺憾，因為他認為這類生存型節目如果提早被暴雷，一定會影響觀眾們觀看的投入程度與感受，今後自己也將對這一部分更加堅持。



金PD更強調節目中「絕對不可能內定」，他表示製作組經常向所有廚師們說的話就是：什麼都無法保證、隨時有可能落選離開，而只能約定好以美麗的樣子結束。連本次很辛苦邀請到的「隱藏白湯匙」崔康祿主廚，在參加時也幾乎不知道任何規則，也不知道必須獲得兩位評審都通過才能夠留下來。也有人指出製作團隊刻意將某些主廚賦予特定形象，這點金PD也說明是不可能的，只能在拍攝過程中，集中於誘導主廚們表達真實的情感，但因為出演的主廚相當多，介紹每個人的篇幅也很有限。

《黑白大廚2》結局現已公開，大名鼎鼎的名廚白湯匙們，以及隱身在民間的高手廚師黑湯匙們也再度進行精采對決，本系列節目更已確定即將製作第三季。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞