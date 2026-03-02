「頭皮算什麼！」BLACKPINK ROSÉ 7年霸氣金髮哲學曝光！髮型師嚇傻：這女人太狠了

BLACKPINK成員ROSÉ那一頭招牌飄逸金髮，幾乎成了她的個人標誌，但你知道這仙氣滿滿的髮色背後，藏著多驚人的「血淚史」嗎？

最近負責BLACKPINK、宣美、i-dle髮型設計的韓國頂尖髮型師Cha Cha（車正賢），就在YouTube頻道「Workers High」上大爆料，揭露ROSÉ長年維持金髮的終極祕訣，結果讓全場聽完瞬間肅然起敬！

身為「金髮守護神」的Cha Cha透露，ROSÉ頂著這頭金髮已經長達7年之久，而且為了維持完美髮色，竟然每兩週就要補染一次！連見多識廣的Cha Cha都忍不住心疼勸說：「ROSÉ啊，為了妳的頭皮和頭髮健康，我們要不要稍微拉長時間再染？」沒想到ROSÉ回了一句話，直接讓他閉嘴。



ROSÉ一臉堅定地說：「對我來說，比起頭髮和頭皮的健康，大眾看到我的模樣更加重要。」這句充滿職業精神的霸氣宣言，讓Cha Cha當場語塞，只能默默在心裡發誓：「那我更要努力研究，找出不讓頭皮和頭髮受傷的獨門配方！」Cha Cha也透露，其實市面上的漂髮劑都大同小異，真正的功夫在於如何「客製化」，靠的是他多年經驗累積的獨家祕方，才能讓ROSÉ的髮色均勻又不傷髮質，他更自豪地說：「就算公開配方，別人也學不來！」

更狂的是，為了守住這頭金髮，Cha Cha幾乎成了「漂髮界的外交官」，每兩週就得飛到ROSÉ所在的地方親自操刀。 他曝光了自己堪比鐵人的恐怖行程：「ROSÉ人如果在美國或巴黎，我就飛過去，而且是當天來回！」他舉例，飛到美國西岸洛杉磯或舊金山，早上抵達後直奔ROSÉ下榻的飯店，吃完午餐就開工，整個漂染過程耗時3到4小時，結束後他回到自己飯店沖個澡，晚上7點又得趕往機場搭機返韓。



算下來，光是飛到LA就要12小時，結果待在美國的時間居然不到12小時！他苦笑：「身體真的快撐不住，飛去巴黎更慘，要14個小時，我骨盆和尾椎骨都出問題了。 」一度向ROSÉ吐苦水說出國出差太累，沒想到ROSÉ二話不說，直接幫他升等商務艙，讓他感動直呼：「這不是因為她多有錢，而是她對我的心意！」也因此讓他更心甘情願為ROSÉ的秀髮賣命。



只能說，粉絲們每次看到ROSÉ在舞台上閃閃發光的金髮，背後可是有一位用生命在漂染的設計師，和一顆對舞台充滿熱情的敬業之心啊！而ROSÉ所屬的BLACKPINK也在上個月底帶著迷你三輯《Deadline》回歸，再度席捲全球樂壇。

