Sorry, Sorry高雄為Super Junior 20週年《SS10》變藍！接下來就等水舞！？

上週末便有E.L.F.發現高雄捷運上看得到「老公」Super Junior成員們，原來演唱會《Super Show 10》高雄場主辦單位iMe，與高雄市政府聯手的應援已悄悄上線，高雄各景點也準備為Super Junior變藍，是繼BLACKPINK、TWICE後再有的全城應援！

首先就是高雄捷運限定應援，捷運紅線「20週年EXPRESS－限定專屬列車」11日起已上路，還有巨蛋站宛如變Super Junior專屬捷運站，月台閘門貼滿成員個人照，讓E.L.F.等車時能盡情拍照打卡。



接下來19日起將有「20週年SUPER LIGHT－燈光裝置」，高雄流行音樂中心、愛河、美麗島及旅運中心，共五大景點將點燈。20日起則有「20週年起步走－人行道燈號」，中央公園（新堀江商圈）之中山一路與五福二路路口、五福二路與玉竹三街路口，及駁二藝術特區之大勇路與公園二路路口皆有。



▼詳細資訊



不僅主辦及市府官方應援，一向被認為強大的E.L.F.，有粉絲獨自發起募資應援，在左營新莊一路與新榮街掛上了印有成員們相片的街旗，用心與精緻程度讓其他E.L.F.大為感動。



由於去年台北場時，成員東海看了無人機表演太感動，開口要求「水舞」，因此有許多人期待水舞能在高雄場期間於愛河實現，立法委員林楚茵也曾表示聯繫到了市府團隊，團隊回應樂意協助應援，不曉得會不會實現呢？Super Junior高雄場《Super Show 10》就在1月23到25日於高雄巨蛋舉行。



*先前報導回顧：

‎〈SJ演唱會台灣ELF無人機應援太強，東海開口要「水舞」！高雄市長收到了，東海反應：〉

