《換乘戀愛2》成海恩親上火線否認60億瑞草公寓買房傳聞：我只是全租入住

憑藉熱門戀綜《換乘戀愛2》爆紅的人氣嘉賓 成海恩 對於「購買60億瑞草公寓」的傳聞，親自出面作出澄清。

26日，成海恩透過自己的YouTube頻道《Happy海恩》公開前往草莓自助餐「一人用餐」的日常影片，並提及最近引發討論的公寓購買傳聞。

當天，成海恩與歌手兼演員 磪有情 一同前往自助餐廳時表示：「我上傳了搬家Vlog，但大家誤會成是我自購住宅。」否認了自有住宅的說法。



她說：「大家說我用自有資金買了房子。其實不是。我根本沒有買房。還有人說是房仲來講的。其實是剛好在很好的時機，遇到很好的機會，用全租的方式順利入住。」強調該房子是全租（전세）。

PS：韓國「全租房」（전세）是一種獨特的租屋制度，房客需一次性支付房價約 50%至 80% 的高額押金給房東，租期內（通常為2年）免付月租金，僅負擔管理費和水電費，期滿後房東全額退還押金。

此前，成海恩曾透過YouTube頻道公開自己搬進位於瑞草、售價約60億韓元的公寓近況。該處被推測為位於瑞草區蠶院洞的「MapleXi」高級公寓，因內部設有健身中心、三溫暖、讀書咖啡廳等豪華設施而成為話題。

成海恩曾出演TVING原創戀愛實境節目《換乘戀愛2》，目前活躍於經營YouTube等平台的網紅活動。她過去曾擔任大韓航空空服員。

