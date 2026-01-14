羅PD全新「吃苦系」綜藝是登山！《暴君的廚師》李彩玟、ADP Tarzzan、DAY6度云、Car, the Garden出演

不是旅行、也不是玩遊戲，而是真的要吃苦！韓媒曝光羅PD新綜藝主題是「登山」！

日前據韓媒報導，演員李彩玟、ALLDAY PROJECT Tarzzan、DAY6 度云以及歌手 Car, the Garden 將出演羅暎錫 PD 的新綜藝。雖然從出演陣容與製作團隊來看，容易讓人聯想到男子版《Biong Biong 地球娛樂室》，但這檔節目概念不同，並非以旅行或遊戲為主，而是一檔讓成員們「吃苦」的綜藝。

今日（14日）韓媒進一步報導，正如當初所傳的那樣，羅PD的新綜藝關鍵詞是「吃苦」，以登山為主題。四人近期已完成雪嶽山攀登，拍攝過程中一邊登山一邊進行節目錄製。他們在節目中將展現怎樣的化學反應，也成為觀眾熱烈期待的看點！



李彩玟除了擔任《音樂銀行》主持人，以及去年出演《認識的哥哥》外，幾乎沒有其他綜藝經驗。出演《暴君的廚師》後人氣飆升的他，如今將正式踏入綜藝領域。Tarzan 也將在《Radio Star》之後，首次單獨挑戰綜藝；度云近期透過《我獨自生活》開始綜藝活動； Car, the garden 在《上班族們》中意外帶來歡笑，最近還出演《拜託了冰箱》。這組陣容一公開，就引起許多網友熱烈期待。



