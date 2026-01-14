Sorry, Sorry高雄为Super Junior 20周年《SS10》变蓝！接下来就等水舞！？

上周末便有E.L.F.发现高雄捷运上看得到「老公」Super Junior成员们，原来演唱会《Super Show 10》高雄场主办单位iMe，与高雄市政府联手的应援已悄悄上线，高雄各景点也准备为Super Junior变蓝，是继BLACKPINK、TWICE后再有的全城应援！

首先就是高雄捷运限定应援，捷运红线「20周年EXPRESS－限定专属列车」11日起已上路，还有巨蛋站宛如变Super Junior专属捷运站，月台闸门贴满成员个人照，让E.L.F.等车时能尽情拍照打卡。



接下来19日起将有「20周年SUPER LIGHT－灯光装置」，高雄流行音乐中心、爱河、美丽岛及旅运中心，共五大景点将点灯。20日起则有「20周年起步走－人行道灯号」，中央公园（新堀江商圈）之中山一路与五福二路路口、五福二路与玉竹三街路口，及驳二艺术特区之大勇路与公园二路路口皆有。



▼详细资讯



不仅主办及市府官方应援，一向被认为强大的E.L.F.，有粉丝独自发起募资应援，在左营新庄一路与新荣街挂上了印有成员们相片的街旗，用心与精致程度让其他E.L.F.大为感动。



由於去年台北场时，成员东海看了无人机表演太感动，开口要求「水舞」，因此有许多人期待水舞能在高雄场期间於爱河实现，立法委员林楚茵也曾表示联系到了市府团队，团队回应乐意协助应援，不晓得会不会实现呢？Super Junior高雄场《Super Show 10》就在1月23到25日於高雄巨蛋举行。



*先前报导回顾：

‎〈SJ演唱会台湾ELF无人机应援太强，东海开口要「水舞」！高雄市长收到了，东海反应：〉

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻