「7年前如春風的他再次出現」，李聖經&蔡鍾協主演羅曼史《在你的燦爛季節》下月浪漫首播

李聖經&蔡鍾協主演全新金土劇《在你燦爛的季節》即將播出，電視台MBC除了釋出一支特別預告片外，也釋出了演員們讀本現場畫面。

《在你燦爛的季節》講述每天都像放暑假一樣開朗生活的男人「燦」，和每天把自己關在冬天裡的女人「爛」，命運般地相遇喚醒了冰凍的時間，展開難以預測地「燦爛羅曼史」。劇情將闡述兩個不同季節的人相遇，分享溫暖後逐漸變化的過程。



「7年前如春風的他，再次出現在我面前。」預告中，「燦」疑似在遇到變故後失去了些什麼，記憶裡那個女人對自己喊著：「燦啊，我愛你，燦啊。」在遇到一個相像女人後，他的情緒再次受到波動，他走向她：「以後我們好好相處吧，像春遊一樣，愉快地。」



李聖經飾演的，是韓國頂級時裝店「Nana Atelier」首席設計師「宋河爛」，因為送走愛人的傷痛，把自己關進了冬天，但隨著和「鮮于燦」相遇，日常生活出現裂痕，生活的平衡出現動搖。



蔡鍾協則飾演世界級動畫工作室旗下角色設計師「鮮于燦」，雖然像陽光一樣明媚開朗，但內心卻因過往可疑的事故而深陷傷痛，在與宋河爛相遇後面臨了意想不到的祕密，迎來了人生新局面。



除了李聖經和蔡鍾協，李美淑、康石雨、韓智賢、吳藝珠、權赫、金泰英、張龍元等演員演出，電視台預告這些人物們都有隱藏在背後的故事，之間也有有趣的關聯，讀劇現場據稱充滿溫暖與心動。



