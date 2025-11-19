SJ演唱會台灣ELF無人機應援太強，東海開口要「水舞」！高雄市長收到了，東海反應：

台灣脆（Threads）上正流傳一句話：「海海想要，海海得到，海海得寸進尺……」

韓流帝王Super Junior 14日到16日，在台北大巨蛋舉行連續三天的《Super Show 10》世界巡迴演出，三天台上台下「表演」都相當精彩！



說「台下」也有表演，絕對是指台灣E.L.F.的超強應援，除了經典的排字及全場大合唱包含合聲之外，第三天末場竟還搬出無人機！而無人機正是成員東海曾在小分隊D&E來台時，許下的願望！除了無人機，煙火秀也是東海開口表示想看到的，而Super Junior舞台設計做到了。



大巨蛋內不僅做到了放煙火也讓無人機升空，無人機升空還是大巨蛋首次，而這個應援事先沒有對外公布，現場E.L.F.也收到驚喜！現場E.L.F.雖然對無人機同樣感到驚奇，還是得完整獻上應援唱〈So I〉，〈So I〉和聲橋段更被讚許「E.L.F.本身也是美聲團體吧」，整場《Super Show》更被說是「E.L.F.成果發表會」！



最有趣的是，東海「得寸進尺」說想看水舞秀，E.L.F.開始熱烈討論該如何是好，腦筋便動到高雄去了。《Super Show 10》明年1月下旬輪到高雄演出，廣大台灣E.L.F.開始呼叫高雄市長陳其邁，因為高雄市近來完成了「BLACKPINK粉紅高雄城」創舉，還正要開啟「TWICE演唱會主視覺的藍色城」，且高雄愛河正辦過水舞秀，大家都相信只要和市長敲碗就能辦得到！

很快的，立法委員林楚茵聯繫到市府團隊，市長收到了，團隊也表示樂意協助台灣E.L.F.應援！雖未知水舞是否能達成，但E.L.F.已抱有相當大的期待！不過「始作俑者」東海卻不堅定了！許願要水舞的隔日簽售會上，東海很不好意思地說「已經足夠了」，但是後續開直播……他表示得知高雄市長知情了，直播中希望E.L.F.「不要勉強」，但很快又改口：「但如果是你們的話……」欲言又止最後轉變話題。大家都懷疑東海到底有沒有反省自己「老虎大開口」啊XD 說他講一講嘴角上揚，明明就很想看啊！！！







脆上許多E.L.F.創意設計水舞，甚至有本身是EL.F.的水舞秀廠商自告奮勇能做，連不是E.L.F.的網友都在期待了！明年《SS10》高雄場究竟能不能看到「水舞」呢！？高雄場就在明年1月24日、25日舉行！



