人氣推理綜藝《大逃脫》確定製作新一季！呂珍九退伍入伍缺席，韓網期待「元老成員」回歸

人氣推理綜藝《大逃脫》（大逃出）確定製作新一季啦！大家想看元老成員回歸，還是上一季的陣容呢？

《大逃脫》是一檔將密室逃脫題材綜藝化的冒險類節目，出演者透過線索破解任務，最終從超大型場景中成功逃出。節目由鄭鐘然PD操刀，2018年於 tvN 推出首季，並一路播出至第四季（2021年），憑藉完整世界觀與高規格場景設計，受到許多觀眾的喜愛，形成穩固的粉絲群。



之後節目轉戰 TVING，並更名為《大逃脫：The Story》由李宇亨PD接棒執導，於去年推出第五季。原班成員姜鎬童、金東炫、柳炳宰持續坐鎮，高庚杓、伯賢、呂珍九則作為全新「逃脫者」加入，為節目注入新鮮火花。



不過，呂珍九去年入選韓國陸軍 KATUSA 並已入伍，因此預計難以參與第六季拍攝。據悉，目前已有部分藝人收到節目邀約，正審慎評估是否加入。最終是否延續第五季原有陣容，或進行部分調整，仍有待官方進一步公布。



新一季製作消息公開，也在韓網掀起熱烈討論。韓網友：「拜託把元老成員帶過來吧...換成員後不看了」、「別再玩時光機了」、「希望能把神童帶回來」、「不是成員的問題，只是時光機不怎麼樣」、「我也覺得原成員更有趣」、「還不如換個節目名來做呢」、「但是新成員們比想象中的還要厲害」、「我覺得上一季成員們還不錯，大家都投入得很好」、「但是比起逃脫，故事情節變得太誇張了」、「元老成員更有趣...除了 P.O 把高庚杓加進去就行」等，對於成員變動與節目走向呈現出不同聲音。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞