《黑白大廚2》安成宰談童年手指截斷事故！母親的堅持、成就他不凡的料理人生

《黑白大廚：料理階級大戰2》的評審安成宰的 YouTube 頻道「主廚安成宰」上傳了一支標題為「與善財法師一起製作的寺院料理一桌」的影片，當中提及了自己童年時期曾發生過手指截斷事故的往事，引發了網友們的關注。

影片中，安成宰與善財法師見面，聊起了料理相關的話題。善財法師看到安成宰彎曲的手指後，問道：「你的手指怎麼了？」安成宰回答：「小時候和哥哥玩時，手指被切斷了。」

安成宰補充說：「因為可能會感染，醫院建議直接切除，但聽說我媽媽沒有讓醫院切掉，而是拿著斷指坐了三個小時的計程車去了江原道，特別動了手術。」當時媽媽的堅持與信念，相信對現在的安主廚來說，也是很大的幫助。



安成宰表示：「所以現在手指還是有點彎曲。」善財法師則說：「用那樣的手指做料理，真的很了不起。」氛圍相當溫暖

安成宰也提到了近期引發話題的「杜拜 Q 彈餅乾」影片。他曾上傳與子女一起製作餅乾的影片而成為話題，但成品的外觀與實際流行的「杜拜 Q 彈餅乾」相差甚遠，令人發笑。（延伸報導：《黑白大廚2》安成宰做杜拜Q彈餅乾，結果變營養棒？女兒傻眼、網友狂吐槽：你被淘汰了！）

對此，善財法師表示自己看過那支影片，而安成宰也笑說：「那個真的太甜了，甜到我覺得不太適合給孩子吃，但大家好像都很喜歡甜的。」

