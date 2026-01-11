從小就是「Teto男」！《劉QUIZ》公開《黑白大廚2》林盛根童年照「活潑好動、打拳又倒立」，網感慨林媽媽育兒不易

《黑白大廚：料理階級大戰》第二季人氣最高的出演者非「白湯匙」林盛根莫屬，即便在準決賽中敗落，也絲毫不影響觀眾好感度。 近日他接連宣佈出演《全知干預視角》、《劉QUIZ ON THE BLOCK》等多檔電視綜藝，還首次公開了童年照片，再次掀起韓國網友熱烈討論。

《劉QUIZ ON THE BLOCK》陸續公開林盛根這期節目的預告片和搶先看短片，只見他現場展現華麗口才和飛快刀工，令劉在錫忍不住調侃他會用「快速料理」打敗「精緻料理」，網友則笑稱憑藉他的綜藝感，如果在市場上賣菜刀的話，應該可以賺到一整座大樓XD



今日節目組再加碼首度公開林盛根童年照片，並模仿林盛根的語氣寫道：「五萬胞胎們，大叔猛獸還是小猛獸時的模樣公開！」照片裡，幼年林盛根一下擺出螳螂拳（？ ）姿勢、一下倒立，看起來非常活潑好動，「Teto男」的霸氣從小就可見一斑。





Teto和Egen是韓國Z世代最近流行的概念，用來分類性格氣場，分別是男性荷爾蒙（Testosterone）和女性荷爾蒙（estrogen）的簡寫，形容人的個性「積極主動、自信直率」或「溫柔細膩、優雅安靜」。 林盛根在《韓食大賽》和《黑白大廚2》都表現出迅猛熱情的風格，本人也在Netflix的傳統市場探店影片裡自認是「Teto男」無誤。



隨著童年照片公開，韓網友再次炸鍋熱議：「從小就與眾不同」、「人能夠從小到大都是同一個模樣，也蠻不容易」、「大叔猛獸從小就是猛獸」、「根本是猴子吧？」、「目測育兒難度極高」、「是那種在家玩耍時總會打碎物品的面相」、「超期待這期節目播出」。



林盛根做客的《劉QUIZ ON THE BLOCK》將於下週三（14日）公開，同期嘉賓還有演員金惠奫、9歲圍棋天才柳嘏俊。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞