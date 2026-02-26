Netflix 浪漫新劇《訂閱男友》記者會：Jisoo＆徐仁國從職場死對頭變成歡喜冤家，心動感滿滿

Netflix全新浪漫喜劇《訂閱男友》在今天（26日）舉辦上線記者會，影集將於3月6日上線。現場星光熠熠，Jisoo智秀、徐仁國與導演金政植盛裝出席，Jisoo以一套澎澎裙展現可愛面貌，徐仁國則身穿黑色西裝俐落有型，引發現場尖叫聲～。

兩個人一個甜笑、一個深情對望，徐仁國還特別準備很多拍照的動作，光是拍照環節就讓現場媒體直呼「兩人已經在談戀愛了吧！」粉紅泡泡幾乎溢出舞台。







Jisoo飾演網漫製作人徐未來，是一個工作狂，與此同時卻也非常重視生活平衡。徐未來在現實生活中在感情方面不太順遂，決定把戀愛暫時「下架」，卻因一款虛擬戀愛裝置「訂閱男友」，重新打開心房。只要戴上裝置，就能瞬間進入不同戀愛宇宙，可以是校園愛戀、可以是辦公室的曖昧戀情，甚至還有驚險刺激的飛機情境橋段，每一次登入，都是全新心動體驗。



Jisoo坦言：「當初看到劇本時就被設定，虛擬實境這件事其實沒有那麼遙遠，反而很貼近我們這個世代。徐未來對改變的猶豫、對感情的防備，我都能理解。」她更笑說自己其實是「宅女體質」，能待在家卻體驗不同世界：「老實說，我有點羨慕徐未來可以登入這樣的戀愛世界。也希望觀眾能在徐未來的身上看到屬於自己的影子。」



徐仁國飾演的朴慶南，是網漫公司王牌製作人，也是徐未來的頭號職場對手。能力滿點、氣場強大，卻是典型的「外冷內熱」。兩人從針鋒相對開始，上演標準「敵人變戀人」路線，曖昧火花一路燒到觀眾心臟。徐仁國笑說：「一開始是歡喜冤家，但慢慢會看到彼此更真實的一面。」被主持人封為「浪漫劇保證」的他，也大方誇讚Jisoo：「她真的很可愛又幽默，拍攝現場每天都在笑。」這段話也讓Jisoo莞爾一笑，導演更爆料，徐仁國休息日也會主動到現場對戲，「非常照顧Jisoo，是很溫暖的前輩。」





導演金政植透露，劇中幾乎95%的戲份都由Jisoo主導，她必須在現實與虛擬世界間來回切換，不同戀愛主題、不同行業身份，每一次都像重新開始，而且Jisoo很自然地切換各種情緒。「她真的撐起整個宇宙設定。」導演金政植笑說，甚至想聘她當副導演，因為她永遠帶著笑容、全力以赴，且只要Jisoo在片場就會讓整個劇組的心情大好。



大家是不是也很期待呢～？



