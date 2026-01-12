《公益律師》以 10% 高收視完美收官！鄭敬淏獲封「師字輩專家」，蘇珠妍自爆是「少時秀英鐵粉」：能和歐巴合作超羨慕！

由鄭敬淏、蘇珠妍、李裕英主演的 tvN 熱血律政劇《公益律師》已於 11 日圓滿落幕。這部講述世俗法官意外掉進營收為零的「公益小組」，從此展開熱血逆襲的故事，憑藉著對弱勢群體的細膩關懷，在大結局創下全國 10% （瞬間最高 11.5%）的亮眼收視率，奪得全頻道同時段冠軍，為 2026 年初的韓劇市場注入一股暖流。

■ 鄭敬淏：從「國民法官」蛻變「公益隊長」的師字輩專家

鄭敬淏過去曾飾演醫師、護理師、刑警、勞務師等角色，被譽為「師字輩專門戶」。此次他在劇中飾演「姜大衛」，展現了極具層次的演技。



鄭敬淏感性地將作品比喻為「禮物盒」：「每集都有新的委託人帶來不同的驚喜與樂趣。希望劇中傳達的訊息能充分抵達觀眾心中。」



■ 蘇珠妍：身為少時粉絲 狂讚拍檔鄭敬淏

飾演熱血律師「朴喜悅」的蘇珠妍，在受訪時毫不掩飾對拍檔鄭敬淏的崇拜。她透露，自己私底下其實是少女時代的資深粉絲，更是秀英的鐵粉！蘇珠妍笑說：「身邊朋友知道我要跟敬淏歐巴合作，大家都超羨慕！」



蘇珠妍瘋狂稱讚鄭敬淏是「美談製造機」：「如果沒有敬淏哥，事情一定會一團糟。他是我最大的支柱，像閨蜜一樣親切，更是非常棒的搭檔。我原本很怕法庭戲，但他總是能接住我的所有情緒。」

蘇珠妍還透露，自己在背台詞和記人名方面需要很長時間，鄭敬淏則在拍攝初期就記住了片場所有工作人員的名字，包括最小的忙內：「他簡直不像真人。我一直覺得他很了不起，是一位帶給我正能量的好前輩。」



■ 李裕英：挑戰游走善惡邊界「冷面代表」

李裕英此次飾演律所代表「吳貞仁」，以精明的算計與冷酷的氣場成功吸引觀眾好奇心，在正義與野心間游走，直到最後一集才揭曉其真實目的。



李裕英將復雜立體的吳貞仁演繹得淋漓盡致，感言： 「吳貞仁對我來說是全新的挑戰，雖然初期有些陌生且困難，但隨著理解加深，我也感受到了成長的快樂。」



■ 公益團隊溫情謝幕：相信世界仍有好人

劇中的公益辯護團成員尹那武（飾 張英實）、徐慧原（飾 柳蘭熙）、姜亨碩（飾 黃俊宇）與資深前輩金甲洙（飾 吳規場）也紛紛表達謝意。徐慧原感嘆：「這部劇給了我力量與共鳴，讓我想要成為更好的人，也希望觀眾通過這部劇相信世界上仍有好人存在。」



《公益律師》 透過遺棄動物、身心障礙者與外籍勞工等真實社會議題，挖掘出傳統律政劇少見的溫暖深度。每一集充滿希望的結局不僅讓觀眾感到痛快，更留下了深遠的餘韻，成功在觀眾心中畫下完美的句點。

