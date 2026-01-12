《黑白大厨2》安成宰谈童年手指截断事故！母亲的坚持、成就他不凡的料理人生

《黑白大厨：料理阶级大战2》的评审安成宰的 YouTube 频道「主厨安成宰」上传了一支标题为「与善财法师一起制作的寺院料理一桌」的影片，当中提及了自己童年时期曾发生过手指截断事故的往事，引发了网友们的关注。

影片中，安成宰与善财法师见面，聊起了料理相关的话题。善财法师看到安成宰弯曲的手指后，问道：「你的手指怎么了？」安成宰回答：「小时候和哥哥玩时，手指被切断了。」

安成宰补充说：「因为可能会感染，医院建议直接切除，但听说我妈妈没有让医院切掉，而是拿著断指坐了三个小时的计程车去了江原道，特别动了手术。」当时妈妈的坚持与信念，相信对现在的安主厨来说，也是很大的帮助。



安成宰表示：「所以现在手指还是有点弯曲。」善财法师则说：「用那样的手指做料理，真的很了不起。」氛围相当温暖

安成宰也提到了近期引发话题的「杜拜 Q 弹饼干」影片。他曾上传与子女一起制作饼干的影片而成为话题，但成品的外观与实际流行的「杜拜 Q 弹饼干」相差甚远，令人发笑。（延伸报导：《黑白大厨2》安成宰做杜拜Q弹饼干，结果变营养棒？女儿傻眼、网友狂吐槽：你被淘汰了！）

对此，善财法师表示自己看过那支影片，而安成宰也笑说：「那个真的太甜了，甜到我觉得不太适合给孩子吃，但大家好像都很喜欢甜的。」

