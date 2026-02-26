繼《正年》後再變身！辛叡恩有望主演漫改劇《女高中生王后》：朝鮮王后轉世高中生「爽快懲戒」校園惡霸

人氣漫畫《女高中生王后》確定將改編成電視劇，選角也備受關注。今日傳出主演人選消息，引發討論！

《女高中生王后》原著網漫在 Naver Webtoon 連載期間就擁有超高熱度，故事講述朝鮮時代的王后兼頂級劍客「金清河」，轉世成為現代女高中生「朴多真」，以朝鮮武術懲戒校園惡霸，帶來爽快的正義反擊與刺激感。



今日（26日），據娛樂圈相關人士透露，辛叡恩有望主演新劇《女高中生王后》。若成真，她將飾演朝鮮王后轉生成現代女高中生的角色，展現逆轉魅力與精彩動作戲，也將是她挑戰主演的新契機，令人好奇她會帶來什麼樣的新鮮表現。



製作公司 Studio Dragon 表示，電視劇將保留原作「爽快動作」的精髓，同時加強跨越朝鮮與現代的浪漫元素。此外，他們與 CJ ENM 合作，計畫將《女高中生王后》的 IP 擴展至電影、動畫等更多內容領域，打造多方位發展的作品。

辛叡恩過去曾在《第三人稱復仇》、《黑暗榮耀》、《花書生熱愛史》、《正年》、《濁流之爭》和《百次的回憶》等作品中跨足不同題材，展現個人獨特魅力。新劇《死撐醫生》也即將播出，從校園劇到動作片都曾嘗試過的她，被視為新生代女演員代表，也讓觀眾對她在《女高中生王后》中的表現充滿期待。



