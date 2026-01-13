70位業界人士嚴選！2026年最受期待OTT串流韓劇，宋慧喬、申敏兒、孫藝真女神們的大作都上榜了

韓劇往往在企劃與製作階段就已在相關人士之間口耳相傳。在這內容氾濫的時代裡，70位業界人士今年特別看好的最期待OTT串流平台作品會有哪些呢？

韓媒 TV Daily 迎接丙午年新年，進行了一項可提前預測 2026 年戲劇市場走向的問卷調查。共有來自 26 家經紀公司的 70 名相關人士參與，每人各自選出 1 部電視頻道戲劇、1 部 OTT 系列作品。

◆ OTT 系列作品：#宋慧喬X盧熙京、#申敏兒X朱智勛、#姐姐們_成為主流

第 1 名：Netflix《慢慢地，強烈地》（15 票）

以野蠻與暴力橫行的 1960～80 年代韓國演藝圈為背景，描寫一群一無所有，卻懷抱耀眼成功夢想、傾盡全力向前奔跑的人們的成長故事。由《我們的藍調時光》盧熙京作家與宋慧喬、孔劉攜手合作而備受關注。相關人士也毫不保留地表達對「作家＋導演＋演員」組合的期待，並提到「期待盧熙京作家的劇本遇上資本主義終極版 Netflix 所展現的新鮮畫面」、「完整且紮實的卡司陣容」、「對《咖啡王子1號店》李允正導演的期待感」等理由。



第 2 名：Disney+《再婚皇后》（10 票）

改編自同名人氣網漫，講述東大帝國完美皇后娜菲爾（申敏兒 飾），在皇帝索本修（朱智勛 飾）迷戀逃亡奴隸菈絲塔（李世榮 飾）後被告知離婚，娜菲爾不僅接受離婚，還要求與西王國王子海因里（李鐘碩 飾）再婚所展開的浪漫奇幻故事。作品在不更動原作設定的情況下進行拍攝，華麗的演員名單成為話題之作。相關人士表示對其新穎題材充滿好奇，並共同提到「對全新世界觀與視覺呈現的期待」。



第 3 名：Netflix《醜聞》（6 票）

改編自 2003 年上映的電影《醜聞－朝鮮男女相悅之事》的融合史劇，描寫才華洋溢卻被困於朝鮮時代女性身份中的趙氏夫人（孫藝真 飾），與朝鮮第一情場高手趙元（池昌旭 飾）之間大膽又危險的愛情賭局，以及捲入其中的女子熙妍（Nana 飾）的故事。相關人士將「《命定之人》鄭址宇導演的翻拍」、「孫藝真與池昌旭的搶眼組合」列為期待亮點。



第 4 名（並列）：Netflix《超能路人甲》、Disney+《殺手們的購物中心2》（各 4 票）

《超能路人甲》以末世論盛行的 1999 年為背景，描寫一群因意外事件獲得超能力的平凡鄰居，對抗威脅海成市和平的反派，是一部超能力喜劇動作冒險劇。朴恩斌與車銀優的合作提升期待度，相關人士提到「劉仁植導演與朴恩斌、《非常律師禹英禑》團隊再會」、「朴恩斌和車銀優演繹的喜劇動作大戲」。



預計於今年下半年公開的《殺手們的購物中心2》，時隔 2 年與觀眾再會。故事描寫在第一季中守住叔叔鄭進灣留下危險遺產的鄭智安，再度成為可疑殺手們目標的風格化動作劇，由李棟旭、金慧埈、趙漢善原班人馬出演。相關人士基於第一季的高完成度，對第二季寄予厚望，並指出「與第一季連動、全新展開的故事將成為一大看點」。



並列第 5 名、獲得 3 票的作品包括 Netflix《殭屍校園2》、Disney+《黃金之地》、《Moving 異能2》、《魅惑》、TVING《炊事兵，成為傳說》。而 Netflix《這份愛能翻譯嗎？》則是獲得了2票。

大家最期待的OTT作品是哪部呢？

