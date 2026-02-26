《換乘戀愛4》朴賢智首曝幕後真相：錄製才知「只有我一人帶兩位前任」！與趙有植只是好姐弟，不是情侶

24日，朴賢智在自己的 YouTube 頻道上傳 Q&A 影片，親自回答粉絲提問。她透露，關於《換乘戀愛4》的出演過程與邀約細節，她其實不完全清楚：「誰申請邀請我，我也無法確定，製作組不會說明這個過程。」

她回憶，最初是透過 IG 私訊聯絡她，但自己並非經常經營社群，也沒有大量粉絲，起初甚至忽略訊息。後來製作組透過留言請她確認，她才意識到可能是有人推薦她參加，但具體原因仍不得而知。

對於錄製前的見面，朴賢智說：「去現場前會被問到所有戀愛經歷，直到錄製前，連節目中的對象是誰都不知道。」而本季中，她的兩位前任成百賢和申勝勇也一同參與，當時播出後引發熱烈討論。她坦言，自己是在第三次見面時才得知會和兩位對象一起出演：「製作組說前任們都想參加，覺得我很有魅力才想讓我一起參加，但會有兩位對象，我當時才知道。」



拍攝當下，她心情相當複雜：「我心裡有明確的人，以為只會和他一起出現，但實際情況不是，所以很擔心。看到想重逢的人出現，我也覺得應該參加。」她還說，最擔心的是「會不會只有我一個人面對兩個對象」，後來發現果真如此，讓她在日本時感到相當挫折。



這段幕後被曝光後，網友紛紛留言：「至少應該讓賢智知道是2名 X 啊」、「賢智真是佛心」、「製作組居然一直不說」、「製作組真的太壞了... 到最後還是 X 2名賢智不說這些，從一開始就跳過編輯和敘事，只想著照顧多巴胺，所以賢智成爲犧牲品ㅜㅜ」、「完全就是出演詐騙啊」等，對製作組提出批評。

對此，朴賢智在影片留言中澄清，對於兩位前任的出演，她是有選擇權並同意參與的，強調「製作組從未強迫或施加壓力」，並表示「至今仍與 PD、作家保持良好關係」，同時請大家避免因誤解或猜測而批評。

而在節目中，她和趙有植發展出感情線，最終成功「換乘」，成為最終情侶。被問及兩人是否為現實情侶時，朴賢智表示：「只是作為好的姐姐和弟弟相處得很好。」



