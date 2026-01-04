70位演藝圈專業人士評選2026年期待作《21世紀大君夫人》《人類X九尾狐》等多部韓劇來襲！

正如俗話所說「能成大器的樹，從嫩芽就能看出來」，能夠成功的作品，往往在企劃與製作階段就已在相關人士之間口耳相傳。在內容氾濫的時代裡，業界人士今年特別看好的最期待韓劇作品究竟是哪些呢？

韓媒 TV Daily 迎接丙午年新年，進行了一項可提前預測 2026 年戲劇市場走向的問卷調查。共有來自 26 家經紀公司的 70 名相關人士參與，每人各自選出 1 部電視頻道戲劇、1 部 OTT 系列作品。



◆ 電視劇：IU×邊佑錫、浪漫喜劇女王：朴信惠、全智賢×池昌旭

2026 年電視劇期待作第 1 名為 MBC《21世紀大君夫人》（12 票）。預計於上半年播出，以 21 世紀君主立憲制的大韓民國為背景，描寫一位擁有一切卻因「平民」身分而感到煩躁的財閥女性，與身為王子卻什麼都無法擁有、因此感到悲傷的男子之間的浪漫故事，並在Disney+獨家上線。



這也是在《背著善宰跑》掀起現象級熱潮後，邊佑錫推出的首部後續作品，以及憑藉《苦盡柑來遇見你》登上收視女王寶座的 IU 的合作之作，備受矚目。相關人士也一致將「演員卡司」列為最大期待理由。此外還有「以現代版君主立憲制這一獨特概念為基礎，兼具經典情感與潮流感的作品」、「曾打造《還魂》壓倒性美術風格、《金秘書為何那樣》細膩情感線的朴峻華導演令人期待」、「從『嫌惡關係』轉變為愛恨交織的羅曼史是最大看點」等多樣意見。



第 2 名則由 tvN《臥底洪小姐》與 JTBC《人類X九尾狐》以 6 票並列。將於 17 日播出的《臥底洪小姐》以 1990 年代世紀末為背景，講述 30 多歲菁英證券監督官洪金寶，為追查可疑資金流向，偽裝成 20 歲基層職員潛入證券公司所展開的辦公室喜劇。相關人士表示，期待「『值得信賴的演員』朴信惠帶來的喜劇演出」、「作家、導演、演員組合穩定」等。



同樣獲得高票的《人類X九尾狐》是一部描寫魅惑人類的妖物，與吸引妖物的人類，在命運交會點相遇的未知數（X）奇幻浪漫喜劇，全智賢、池昌旭已確定出演，並將於今年初開拍。相關人士指出期待重點包括「池昌旭與全智賢將展現的化學反應」、「浪漫喜劇與奇幻元素結合的類型趣味」。





第 3 名為 JTBC《每個人都在與自己的無價值作鬥爭》（4 票）。該劇以電影圈為背景，描繪人類內心對無價值感的煩惱與抗爭，由《又是吳海英》、《我的大叔》、《我的出走日記》的編劇朴海英，與《氣象廳的人們》《山茶花開時》的車榮勳導演攜手合作而備受關注。演員陣容包括具教煥、高允貞、吳正世、姜末今等。相關人士表示「朴海英作家＆車榮勳導演的可信組合」、「期待信賴的演員們將呈現什麼樣的面貌」。



第 4 名則由多部獲得 3 票的作品並列，包括：

MBC《在你燦爛的季節》（對浪漫懸疑類型的期待、李聖經、蔡鍾協等卡司）



SBS《神與律師事務所》（奇幻與法庭劇的結合、對柳演錫的信任感）



tvN《春日狂熱》（紮實的網漫原作、安普賢刺青造型的新轉變）



tvN《100日的謊言》（金裕貞在《親愛的 X》後狀態正佳的後續作、對朴珍榮的期待）



tvN《隱祕的監察》（申惠善、孔明、金材昱的『值得信賴演員』組合、對作家與導演的期待）



此外，獲得 2 票的作品還有許多，包括：即將於 2 日首播的 MBC《法官李漢英》，SBS《金部長》，tvN《由美的細胞小將3》《Four Hands／四手聯彈》，ENA《稻草人》等；獲得 1 票的則有 KBS2《恩愛的盜賊大人》，MBC《已婚婦女殺手》，SBS《勝算在握》《雖然從今天開始是人類》《美麗新世界》，tvN《把宇宙給你》《後宮的男人們》《第二個信號》......等，共 18 部作品被提及。

明天會再繼續分享演藝圈專業人士評選出的 OTT 串流平台系列作品，一起期待吧！

