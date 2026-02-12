時光凍結！24年前孫藝真、文瑾瑩「未加工美貌」照片流出引爆回憶殺！

近日一張2002年電影《向左愛向右愛》（又譯《向左愛向右愛》）首映會的合照在韓國論壇瘋傳，畫面中並肩而坐的正是當時年僅20歲的孫藝真與14歲的文瑾瑩！兩人青澀透亮的臉龐與現在幾乎無差別，讓網友驚嘆：「時間對女神太仁慈了」「這根本是昨天拍的吧？ 」

孫藝真1999年以廣告《手捧花的男人》出道，2001年憑電視劇《美味關係》打開知名度，隨後在電影《向左愛向右愛》中飾演「秀仁」一角，以清純氣息成為「初代國民初戀」代表。 該角色也被視為她新人時期的形象標誌，後續透過《緣起不滅》、《腦海中的橡皮擦》及電視劇《夏日香氣》迅速躍升頂級演員。



文瑾瑩1999年以童星出道，2000年在KBS《藍色生死戀》中飾演宋慧喬童年時期嶄露頭角，於《向左愛向右愛》則飾演暗戀男主角的妹妹「芝潤」，細膩演技獲好評。 此後透過《薔花紅蓮》、《幼齒老婆Oh My God》、《舞動真愛》等作品夯實「國民妹妹」封號。



電影《向左愛向右愛》由車太鉉、孫藝真及已故演員李恩珠主演，以三人間微妙交錯的情感敘事成為經典文藝片，更是李恩珠少數留存於世的代表作之一。 電影OST陣容華麗，尹鍾信、柳敏、成始璄、Rich、朴容俊等參與演唱，車太鉉更獻聲包含結尾曲《不知道嗎》在內的兩首歌。 特別收錄的Part.2演奏曲中，還珍藏孫藝真演唱的《我在尋找的孩子》及李恩珠親自彈奏的主題曲。

這張24年前的照片，不僅是兩位女神青春歲月的見證，更被韓媒形容為「一個時代的起點紀錄」。 網友感動直呼：「看到照片彷彿聽到OST前奏響起」、「那時候的她們，眼裡有整個宇宙的星星啊」、「純天然美女，認證完畢」、「美爆了」、「仙女就是這樣的吧」、「24年過去了，變老的只有我」等。

