Danielle開通SNS久違露面！淚灑直播首談近況：「曾為NewJeans合體戰鬥到最後，現在才是開始」

女團 NewJeans 成員 Danielle 在解除與 ADOR 的專屬合約後，首度直接與粉絲進行溝通。 她在直播過程中多次落淚、回憶與粉絲在一起的瞬間，透露曾為留在NewJeans而努力到最後，並強調：「心裡的一角永遠都有 NewJeans。」

■ 感謝粉絲守護，深情流露「曾為合體戰鬥到最後」

Danielle 於 12 日下午透過新開通的個人 Instagram 與 YouTube 進行直播。 她穿著米色針織衫現身，一開場就哽咽地說：「你好，Bunnies（粉絲名）。 居然已經想哭了。」Danielle回顧這段時間，感慨說：「我學到了很多，也必須守護很多。 看待家人和世界的眼光都發生了改變。」

她向守候已久的粉絲表達謝意，回顧一路以來的點滴，哽咽道：「當我想起 Bunnies，最先想到的是眼神。 在舞台上見面的瞬間，我們的第一次舞台，音樂開始前的寂靜，即便音樂結束，心也連接在一起的感覺。 這份感覺默默支持著現在的我。」



Danielle 在這段時間旅行和聆聽、學習保持靜止，表示：「我在陌生的天空下重新找回了自己，也將要對 Bunnies 說的話珍藏在心裡，希望有一天你們能看到我寫給大家的信。」

Danielle 坦率地吐露了對 NewJeans 成員們的情誼，她強調：「我能明確告訴大家的是，為了能和成員們在一起，我戰鬥到了最後。 我心裡的一角永遠有著 NewJeans。 即使身處稍微不同的位置，我依然相信我們是心意相通的同一個 Bunnies、同一個家庭。」

她補充道：「這不是結束，而是開始。 在未來的日子裡，無論是透過音樂、沈默還是微小的瞬間，我都想真誠地與大家分享。」直播最後，她祝福粉絲每一天都健康、充滿光芒，並以一句 「This is only the beginning（這僅僅是開始）」 結束了直播。



■ 避談法律糾紛：時機成熟會親自說明

關於與ADOR的官司，Danielle 則語帶保留：「目前還有許多情況正在整理中，待時機成熟，我會親自說明大家好奇的所有內容，包括訴訟。」

此前，Danielle 在與 ADOR 的「專屬合約效力確認訴訟」中敗訴後，表達了回歸組合活動的意願。 但 ADOR 於上個月向其通報解除專屬合約，並針對造成 NewJeans 活動阻礙的責任，向 Danielle 及其家人、前 ADOR 代表閔熙珍提起高達 430 億韓元的損害賠償請求訴訟。

Danielle 方表示，此次直播僅是為了與粉絲進行溝通，與訴訟無關。



