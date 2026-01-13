70位业界人士严选！2026年最受期待OTT串流韩剧，宋慧乔、申敏儿、孙艺真女神们的大作都上榜了

韩剧往往在企划与制作阶段就已在相关人士之间口耳相传。在这内容泛滥的时代里，70位业界人士今年特别看好的最期待OTT串流平台作品会有哪些呢？

韩媒 TV Daily 迎接丙午年新年，进行了一项可提前预测 2026 年戏剧市场走向的问卷调查。共有来自 26 家经纪公司的 70 名相关人士参与，每人各自选出 1 部电视频道戏剧、1 部 OTT 系列作品。

＊延伸报导：70位演艺圈专业人士评选2026年期待作《21世纪大君夫人》《人类X九尾狐》等多部韩剧来袭！



◆ OTT 系列作品：#宋慧乔X卢熙京、#申敏儿X朱智勋、#姐姐们_成为主流

第 1 名：Netflix《慢慢地，强烈地》（15 票）

以野蛮与暴力横行的 1960～80 年代韩国演艺圈为背景，描写一群一无所有，却怀抱耀眼成功梦想、倾尽全力向前奔跑的人们的成长故事。由《我们的蓝调时光》卢熙京作家与宋慧乔、孔刘携手合作而备受关注。相关人士也毫不保留地表达对「作家＋导演＋演员」组合的期待，并提到「期待卢熙京作家的剧本遇上资本主义终极版 Netflix 所展现的新鲜画面」、「完整且扎实的卡司阵容」、「对《咖啡王子1号店》李允正导演的期待感」等理由。



第 2 名：Disney+《再婚皇后》（10 票）

改编自同名人气网漫，讲述东大帝国完美皇后娜菲尔（申敏儿 饰），在皇帝索本修（朱智勋 饰）迷恋逃亡奴隶菈丝塔（李世荣 饰）后被告知离婚，娜菲尔不仅接受离婚，还要求与西王国王子海因里（李钟硕 饰）再婚所展开的浪漫奇幻故事。作品在不更动原作设定的情况下进行拍摄，华丽的演员名单成为话题之作。相关人士表示对其新颖题材充满好奇，并共同提到「对全新世界观与视觉呈现的期待」。



第 3 名：Netflix《丑闻》（6 票）

改编自 2003 年上映的电影《丑闻－朝鲜男女相悦之事》的融合史剧，描写才华洋溢却被困於朝鲜时代女性身份中的赵氏夫人（孙艺真 饰），与朝鲜第一情场高手赵元（池昌旭 饰）之间大胆又危险的爱情赌局，以及卷入其中的女子熙妍（Nana 饰）的故事。相关人士将「《命定之人》郑址宇导演的翻拍」、「孙艺真与池昌旭的抢眼组合」列为期待亮点。



第 4 名（并列）：Netflix《超能路人甲》、Disney+《杀手们的购物中心2》（各 4 票）

《超能路人甲》以末世论盛行的 1999 年为背景，描写一群因意外事件获得超能力的平凡邻居，对抗威胁海成市和平的反派，是一部超能力喜剧动作冒险剧。朴恩斌与车银优的合作提升期待度，相关人士提到「刘仁植导演与朴恩斌、《非常律师禹英禑》团队再会」、「朴恩斌和车银优演绎的喜剧动作大戏」。



预计於今年下半年公开的《杀手们的购物中心2》，时隔 2 年与观众再会。故事描写在第一季中守住叔叔郑进湾留下危险遗产的郑智安，再度成为可疑杀手们目标的风格化动作剧，由李栋旭、金慧埈、赵汉善原班人马出演。相关人士基於第一季的高完成度，对第二季寄予厚望，并指出「与第一季连动、全新展开的故事将成为一大看点」。



并列第 5 名、获得 3 票的作品包括 Netflix《僵尸校园2》、Disney+《黄金之地》、《Moving 异能2》、《魅惑》、TVING《炊事兵，成为传说》。而 Netflix《这份爱能翻译吗？》则是获得了2票。

大家最期待的OTT作品是哪部呢？

