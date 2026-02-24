演藝圈 3 大「話癆」男神聚齊！金南佶、朱智勛、尹敬浩合體《藉口GO》，劉在錫恐遇職業生涯最強對手

這組合光想耳膜就隱隱作痛！據多位電視界人士於 23 日透露，演藝圈公認的「愛聊天狂人（Too Much Talker）」演員金南佶、朱智勛與尹敬浩，確定出演劉在錫的網路綜藝節目《藉口GO》，並已在近期完成錄製。

據悉，當這三位以「多嘴」聞名的演藝圈佼佼者遇上國民 MC 劉在錫，錄影現場全程毫無冷場、話題滿點，談話密集讓人完全沒有喘息的空間。

誰才是最強「話王」？ 三大男神爭相讓位

這三位演員被公認為演藝圈「話癆」TOP 3，有趣的是，私底下卻在互相謙讓，試圖將「第一多話」的寶座推給對方。

尹敬浩外號是「點到為止」，曾爆料自己在聚會時通常只是傾聽者，並指稱「金南佶才是話最多的人」，還吐槽朱智勛總愛打斷他：「當我說話時，（朱智勛）會一直喊『哥、哥、哥，我那種懂心情』然後制止我繼續說下去。」



曾創下單場粉絲見面會聊足 5 小時紀錄的金南佶，則反酸尹敬浩對自我認知有誤，指責他「一次性地扭曲了記憶與記錄」。 金南佶更豪氣宣稱：「我要乾脆辦一場整天的見面會，要像 PSY 大哥那樣，證明用『談話』也能達到那種境界。」



朱智勛因為愛講話而被戲稱為「朱大嘴」，曾在某個網路綜藝中坦言：「論聊天真的贏不了金南佶，不過尹敬浩還算是在常識範圍內。」



金南佶曾發願要和朱智勛、尹敬浩合作製作一個企劃，來鑑定「誰才是真正的話王」，如今這個夢想終於在《藉口GO》實現了。

百集特輯挑戰「100 分鐘不中斷碎念」

《藉口GO》所屬YouTube頻道「뜬뜬 DdeunDdeun」隨即官宣，第 100 回特輯邀請了這三位「韓國公認話最多的演員 TOP 3」，還用上了「名師邀請」的標題，大家「聊好聊滿」整整 100 分鐘，節目將在3月14日隆重公開。



網友熱議：光看名單耳朵就流血了

消息一出，韓網友立即表示期待度爆表：「感覺100分鐘根本不夠他們聊，應該每個人各給 100 分鐘」、「劉大神可能連 10 分鐘都插不上話」、「這是什麼神仙組合，劉在錫的耳朵這次真的要流血（被吵死）了」、「演員界的『脫口秀三劍客』終於要現身了，想到耳朵快要流血就覺得好興奮喔...」XD

