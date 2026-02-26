《放學後戲劇班》首集暖心上線！「百想視后」金泰梨初次當老師落淚，全力準備課程只為孩子們

《放學後戲劇班》第1集中，公開首次擔任老師的金泰梨，從手忙腳亂卻全力以赴的第一堂課，到「馬鈴薯老師」崔顯旭加入後帶來的反轉魅力，又好笑又溫暖，讓人一集就深陷其中。

「百想視后」金泰梨在龍興小學開設戲劇班。這所小學全校僅18名學生，2025年甚至沒有新生入學，若情況持續恐面臨廢校危機。正因如此，這個放學後戲劇班不只是社團活動，更是一項希望為學校盡一份心力的珍貴計畫，也讓節目從開播前便備受關注。



第一次以「老師」身份站上講台的金泰梨，為了和第一次接觸戲劇的孩子們上好第一堂課，傾注全部心力準備。她在檢查課程時因深刻感受到「老師」這個角色的重量而落淚，反覆練習、做滿筆記，甚至向演員前輩請教，只為呈現最好的自己，隔著螢幕都能感受到她的用心。



正式上課後，她以融入自身故事的獨角戲貼近7名孩子的視角，並透過遊戲方式引導課程，讓孩子們自在地感受戲劇的樂趣；同時使用「提問筆記本」傾聽孩子們的心聲，展現滿滿用心。儘管孩子們給予好評，金泰梨卻坦言「心情有點複雜」，甚至直白表示「真的不滿意，也不覺得開心。」她向以助教身份加入的崔顯旭吐露自己的不足，以及想在舞台上呈現好作品的渴望，那份不想辜負孩子的責任感，也讓人更加期待她的成長。



第二堂課中，「馬鈴薯老師」崔顯旭正式登場。初次擔任助教的他緊張到頻頻卡詞，還被孩子們「教育」了一番，笑料十足；休息時間顧著陪玩，卻忘了金泰梨交代的任務，兩人的鬥嘴火花也將為節目增添不少亮點。接下來還有 Code Kunst、康男與《黑白大廚》評審安成宰等人加入，預告著更加熱鬧又溫暖的發展。



此外《放學後戲劇班》每逢星期一晚上在 Viu 上架最新集數，香港觀眾亦可一併收看最新韓劇《榮耀：她們的法庭》、《死亡之花》和《恩愛的盜賊大人》，以及話題綜藝《天下麵包：Bake Your Dream》。

