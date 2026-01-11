「收視妖精」車太鉉再登《只要有空，4》！劉在錫笑喊：「他又來了」，還預約好2027年要去宣傳《MOVING 異能2》！

6日播出的《只要有空， 4》中，車太鉉和金度勳作爲「有空的朋友」出演。果然是車太鉉，一出場就製造滿滿笑點！

當天，劉在錫一聽到車太鉉的聲音就開玩笑說：「那個煩人精又來了。」車太鉉從第一季到第三季都有出演，每次登場都創下最高收視率。劉在錫還透露，前幾天才和車太鉉通電話，他說：「哥～不能說是哪裡，但很快就會見面了。」



另一位嘉賓是曾與車太鉉合作過《MOVING 異能》的金度勳。劉在錫稱讚金度勳的髮型和眉毛：「度勳啊，頭髮捲起來超時髦，整個人感覺都不一樣了。眉毛也很有特色…」金度勳自嘲：「眉毛真的很多，有點像憤怒鳥。」柳演錫笑說自己眉毛也濃，而車太鉉補充：「濃眉才能演強勢角色，我們再怎麼努力都做不到！」

金度勳透露自己28歲，在劇中飾演高中生，童顏外貌讓大家大吃一驚。車太鉉則打趣說：「我在裡面也有演一段高中生啊，製作組還嘲笑我。」



另外，車太鉉還表示：「今年要拍攝《MOVING 異能2》，將在2027年公開。大家到那時後都要保持健康，必須保持健康才行，直到那時候，這裡都要好好撐住！」已經先預約好2027年要來《只要有空，》宣傳了 XD（《只要有空， 4》逢星期三深夜於Viu上線！香港觀眾可於Viu收看哦～）



而《MOVING 異能》講述擁有超能力的孩子們與隱藏過去痛苦秘密的父母們，如何共同面對跨世代的巨大危機。劇集公開後在全球掀起追劇熱潮，Disney+ 也宣布將製作第二季，讓許多劇迷興奮期待！



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

