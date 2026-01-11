還沒開播就失控！《單身即地獄5》尺度暴走：火藥味＋肉體接觸齊發！網友：這季太瘋了

Netflix 話題戀愛實境秀《單身即地獄》第5季正式回歸！官方一口氣釋出主視覺海報與主預告，曖昧、衝突與高能名場面全開，讓不少粉絲直呼「還沒開播就已經心跳加速」。

《單身即地獄5》將於1月20日全球上線，節目依舊設定在「必須配對成功才能離開」的孤島「地獄島」，單身男女在有限時間內展開火力全開的戀愛攻防戰。 自2021年首季播出以來，《單身即地獄》持續稱霸全球戀愛實境節目榜單，第五季更是來勢洶洶。



此次公開的主海報首度曝光7位參賽者的神秘面貌，高顏值搭配「越界撩人戰爭」的標語，瞬間拉滿期待值。 回顧前幾季誕生過宋智雅（Freezia）、DEX（金珍映）、李官熙、李時安等話題人物，觀眾也好奇這一季會不會再出現新一代「戀綜名場面製造機」。 同步釋出的主預告更是尺度全面升級，貼身肢體接觸加上「我好像真的會愛上你」、「年下的滋味怎麼樣？」、「我想要你」等直球告白，曖昧指數直接爆表。 主持群洪真慶、李多熙、韓海、圭賢、DEX更異口同聲表示：「第五季真的瘋了。」



預告中不只甜，還很火藥味。 「你敢碰女王的男人？」、「不要對我指手畫腳」等情緒正面衝突，搭配濃烈情感線與反轉發展，讓人一秒入坑。 甚至還出現「我可以跟兩個男人一起離開《單身即地獄》嗎？」的超狂發言，直接讓 MC 集體當場愣住。 製作人也透露，第五季最大的不同在於「每個人都是主角」，不像以往集中在少數人氣人物，而是像電影《真愛至上》般的多線敘事，各自都有完整情感線。 MC們則一致點出，本季參賽者更敢愛敢恨、不藏心思，行動力超強，連全新任務都能大幅撼動感情走向。



《單身即地獄5》將於1月20日在 Netflix 正式上線，甜到心癢、辣到冒火的新一季，勢必再次掀起全球追劇熱潮。

