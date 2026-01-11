190cm男神的「比矮」大戰！邊佑錫、李彩玟同框互指「你更高」，網笑：長頸鹿的世界好難懂

演員邊佑錫、李彩玟都是韓娛圈「又高又帥」的代表人物，兩人見面的話題竟然是爭相「比矮」，真的是十分罕見的對話XD

邊佑錫和李彩玟同屬 VARO 娛樂，經紀公司官方帳號昨日公開了兩人去年底出席「2025 MBC演技大賞」的幕後花絮。 影片中，邊佑錫一見到後輩李彩玟便開啟調皮模式，開玩笑說：「我看你的時候都要抬頭耶，而且不是只抬一點點，是要抬到這~麼高！」讓李彩玟一臉荒唐地笑回：「這像話嗎？」邊佑錫還煞有其事地堅稱：「我覺得我們至少差了3公分！」



李彩玟隨即試圖反擊，指出邊佑錫是因為只穿運動鞋才有錯覺，並喊冤：「我看你的時候也要抬頭。」然而邊佑錫絲毫不退讓，繼續補刀：「你明明就在俯視我！我現在感受到的視線就是向下的啊。」最後兩人笑著擁抱道別，互祝新年快樂，展現了溫馨的同門情誼。



最幽默的是，影片後製組還在結尾加上「兩隻長頸鹿互相鞠躬」的動畫，調侃這是「自稱 187cm 與他稱 190cm 的對話」XD



事實上，邊佑錫曾在採訪中親口認證準確身高為 190.3公分，而李彩玟也曾公開體檢照，數據顯示為 190.2公分。 雖然理論上僅差了極微小的 0.1公分，但兩人的「高度互謙」已讓粉絲笑翻。 （俗話說眼見為實，小編還是更想看到二人更多同框畫面XD）





韓國網友紛紛留言：「這種爭議只會出現在長頸鹿的世界裡」、「第一次見到互指對方比較高的情況」、「果然長得高又帥的人，個性也很好」、「興奮的邊佑錫跟感到荒唐的李彩玟，兩個都好可愛喔」、「 邊佑錫平常都被朱宇宰取笑個子高，現在換他這樣逗李彩玟，看來他真的很開心哈哈」、「養眼的畫面，希望能多同框！」。

目前，兩位男神皆處於事業巔峰。 邊佑錫和IU合作的新劇《21世紀大君夫人》拍攝已進入尾聲，預計4月開播，隨後將投入《我獨自升級》真人版拍攝; 李彩玟去年憑《暴君的廚師》爆紅，新作《現金英雄》最近也在Netflix熱播，已收到多達30個劇本的邀約，正在挑選新作。





▽相關對話從1分20秒開始：



