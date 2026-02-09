《Running Man》最新海報曝光！池錫辰半獸人爺爺造型最搶眼，其他成員搞怪造型觀眾笑翻

哇～每位成員的造型都很爆笑啊！大家最喜歡誰的造型呢？

8日播出的《Running Man》中，上週的「可觀看年齡生存遊戲」結果終於揭曉，成員之間的激烈競爭笑點十足。在多位貴人的幫助下，最終由劉在錫奪冠。他不僅保留了自己的圖畫，還選擇了HAHA的作品，沒想到最後竟靠隨機奶油炸彈決定誰的圖畫被留下，沒有被噴到奶油的才是真正贏家 XD



劉在錫再次獲勝，由他決定大家的變裝角色，各成員的「裝扮喜悲」也因此大相逕庭。首次拍攝官方海報的池睿恩，以讓人聯想到「禿頭」的吐司造型亮相，笑翻全場；池錫辰則化身半人半獸的「半獸人爺爺」，搶盡鏡頭風采。金鐘國以「肌肉喜棟」造型現身，宋智孝化身「Douner」。HAHA則扮成自己的母親「絨衣玉靜」，劉在錫與梁世燦則化身「小卷兄弟」，王子道具與乞丐道具的互動笑點滿滿，各自的搞笑造型讓節目笑聲連連。



成員們的個人照與團體照也在官方 IG 公開，立刻掀起粉絲熱烈討論。網友紛紛表示：「池錫辰拿第一吧」、「劉在錫明明奪冠了，他怎麼這樣」、「睿恩認不出來了」、「明明是冠軍，爲什麼是小卷王子」、「 HAHA 得了第一名嗎」、「但是大家都太適合了，哈哈哈哈」、「今天看放送的時候笑得很開心」、「大家都好認真啊」、「睿恩從蘿蔔開始，真的是堅強成長的忙內」、「我要笑瘋了 哈哈」、「全員都要受罰嗎」、「金鍾國讓我最震驚」等等。



此外，這集節目在「2049收視率」上取得 2.6%，不僅奪下同時間段綜藝冠軍，也拿下週日綜藝全體第一名！尤其值得注意的是，《Running Man》的整體家庭收視率達 4.6%，比上週上升，與「2049收視率」一起刷新今年節目的最高紀錄，成績亮眼。



