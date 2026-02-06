「影帝」薛景求加盟《MOVING 異能》第二季！還有廉晶雅、盧允瑞加入，新角色登場引發高度期待！

《MOVING 異能》第二季出演陣容超華麗！新加入的演員會帶來什麼樣的角色，令人期待～

今日（6日），據韓媒報導，薛景求確定加入 Disney+ 原創韓劇《MOVING 異能》第二季，飾演第一季未登場的新角色。這也是「演技派」薛景求繼《狂醫魔徒》之後，再次出演 Disney+ 劇集。他將以什麼樣的角色登場，成為觀眾與劇迷高度期待的焦點。



《MOVING 異能》於2023年8月推出20集，改編自姜草作家的同名網路漫畫，講述擁有超能力的孩子與隱藏過去痛苦秘密的父母，共同面對跨世代巨大危機的動作英雄故事。作品播出後，不僅在韓國引發討論，也在海外各國掀起熱潮，被稱為「正式開啟 K-英雄題材新時代」。憑藉高人氣，Disney+ 於2024年11月正式宣布製作第二季，吸引許多劇迷高度期待。



第二季演員陣容陸續曝光，第一季靈魂角色包括柳承龍、韓孝周、趙寅成、車太鉉、柳承範等實力派「父母輩」回歸，高胤禎、金度勳等年輕主演也將續演。廉晶雅與盧允瑞加入，為故事注入新元素；而第一季飾演飛行能力者「金奉皙」的李正河則因入伍海軍陸戰隊，無法參與第二季演出。



高胤禎近期在採訪中透露角色走向，表示第二季的喜秀將從高中生成長為大學生，「正在思考如何在不失去原本角色性格的同時，展現更成熟、成長後的樣子」，讓觀眾對角色與劇情發展充滿期待。



《MOVING 異能》預計於今年夏天開拍，完成後期製作後，預計在2027年底或2028年初播出。是否能延續第一季的成功，也備受關注。

