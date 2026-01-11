「收视妖精」车太铉再登《只要有空，4》！刘在锡笑喊：「他又来了」，还预约好2027年要去宣传《MOVING 异能2》！

6日播出的《只要有空， 4》中，车太铉和金度勋作爲「有空的朋友」出演。果然是车太铉，一出场就制造满满笑点！

当天，刘在锡一听到车太铉的声音就开玩笑说：「那个烦人精又来了。」车太铉从第一季到第三季都有出演，每次登场都创下最高收视率。刘在锡还透露，前几天才和车太铉通电话，他说：「哥～不能说是哪里，但很快就会见面了。」



另一位嘉宾是曾与车太铉合作过《MOVING 异能》的金度勋。刘在锡称赞金度勋的发型和眉毛：「度勋啊，头发卷起来超时髦，整个人感觉都不一样了。眉毛也很有特色…」金度勋自嘲：「眉毛真的很多，有点像愤怒鸟。」柳演锡笑说自己眉毛也浓，而车太铉补充：「浓眉才能演强势角色，我们再怎么努力都做不到！」

金度勋透露自己28岁，在剧中饰演高中生，童颜外貌让大家大吃一惊。车太铉则打趣说：「我在里面也有演一段高中生啊，制作组还嘲笑我。」



另外，车太铉还表示：「今年要拍摄《MOVING 异能2》，将在2027年公开。大家到那时后都要保持健康，必须保持健康才行，直到那时候，这里都要好好撑住！」已经先预约好2027年要来《只要有空，》宣传了 XD（《只要有空， 4》逢星期三深夜於Viu上线！香港观众可於Viu收看哦～）



而《MOVING 异能》讲述拥有超能力的孩子们与隐藏过去痛苦秘密的父母们，如何共同面对跨世代的巨大危机。剧集公开后在全球掀起追剧热潮，Disney+ 也宣布将制作第二季，让许多剧迷兴奋期待！



