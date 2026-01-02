蔡依林、許光漢同場邊佑錫、JENNIE、IVE、LE SSERAFIM！《金唱片》降臨台灣Disney+看得到！

在台灣舉行的《AAA 2025》彷彿才剛結束，很快就要迎來《第40屆金唱片頒獎典禮》！表演及出席名單你敢相信嗎？韓國大勢們竟然會和台灣兩名大蔡依林與許光漢同框！

此次《第40屆金唱片頒獎典禮》由HLL中央集團主辦，全公開陣容「超狂」，有BLACKPINK JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ、ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、CORTIS、ENHYPEN、IVE與izna，成始璄與文佳煐擔任MC（主持人），嘉賓還有蔡依林、許光漢、宋仲基、邊佑錫與安孝燮。



誰能想到，能看到台灣天后蔡依林與男神許光漢，和一眾韓團及演員大勢同場呢？看到蔡依林、許光漢和LE SSERAFIM的組合，是不是又想起他們過往的互動了呢？

*回顧過往報導：

〈IG隔空互動後，蔡依林現身LE SSERAFIM演唱會！許允真&洪恩採甜唱〈日不落〉〉‎

〈LE SSERAFIM與蔡依林、許光漢相見花絮出爐！許光漢推薦高粱眾人秒懂，和許允真相認變一家人〉‎

最新消息《第40屆金唱片頒獎典禮》除了買票入場收看外，有線電視TVBS及OTT平台Disney+也能收看轉播！Disney+甚至公告可以「無限回放」！



《第40屆金唱片頒獎典禮》就在1月10日晚間6時30分於台北大巨蛋舉行！

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞