《單身即地獄5》後續特輯曝光近況！朴喜珗＆林琇濱半年後依然甜蜜，親密互動藏不住

14日公開的 Netflix 《單身即地獄5》後續節目《單身即地獄 Reunion》中，出演者們在拍攝約6個月後回顧自己的樣子，並傳達播出後的近況。

在最終回中成為最終情侶的朴喜珗和林琇濱，也被問到兩人是否約會了。林琇濱表示：「喜珗去美國之前大概有一個半月的時間，我們那段期間約會五次左右。」他笑說，因為對方有門禁時間，約會時常常就得匆匆回家，「所以後來我們也會提早見面。」



朴喜珗回憶當時坦言：「琇濱說『約會時間過得太快很可惜』，那句話讓我很心動。」不過她仍需返回學校，因此曾說「等之後回來再好好聊聊」。隨著她回到美國，兩人也開始遠距離。林琇濱坦率表示：「聽到她要去美國時，我也曾想過是不是該放下這段感情。」

朴喜珗則透露：「一開始有2、3天他沒有聯絡我，我心想再忙一天至少也能傳一次訊息吧？那時真的懷疑是不是沒有心了。」所幸兩人之後重新恢復聯絡。林琇濱表示：「想到她幾個月後會回來，我改變了想法，只要有時間就會聯絡她。」朴喜珗也說：「後來我們通電話、聯絡的次數都變多了，感覺彼此更依賴。」

朴喜珗最後真摯地說：「雖然回韓國還沒多久，還需要再多了解彼此，但我對當時的感情仍然延續著。」林琇濱則回應：「因為喜珗把地獄島變成了天堂島。節目結束後，我也答應要讓她的現實生活變成天堂。雖然現在還沒完全做到，但未來還有時間，我會努力實現承諾。」



另外，在 Reunion 影片中，兩人幾乎全程貼在彼此身邊，互動親密。金敏智見狀笑問林琇濱：「喜珗是不是一直都在你身邊？」林琇濱幽默回答：「其實我是喜珗的寵物！」金敏智忍不住打趣地「哎喲！」一聲，逗得現場笑聲不斷。





節目播出後，粉絲也紛紛留言表示：「兩人非常非常的般配，長久地安靜地見面吧嗚嗚」、「不要想太多，希望你能好好交往」、「還以爲在拍電視劇呢，看的時候一直都是微笑..」、「真的比電視劇還要心動」、「6個月，哇～琇濱真的是真愛」、「比想象中還要真誠，所以很激動」、「快點給我未播放份量吧」、「能不能單獨製作特別篇或者番外篇再給一點呢」等，直呼甜度爆表。

