SBS王牌片單出爐：浪漫、懸疑、續集全到位！《財閥X刑警2》、《好搭檔22》強勢回歸！安孝燮、林知衍、金智媛…超狂陣容一次看

韓國電視劇龍頭SBS正式公開2026年豪華戲劇陣容！從新穎浪漫劇到類型強片，再到口碑保證的續集作品，SBS以多元題材展現其「戲劇第一頻道」的雄厚實力，誓言延續收視霸業。

為挑戰連續7年收視第一的目標，SBS公佈了從2026年3月起，橫跨浪漫、類型、續集的全新片單。

◇ 浪漫劇名門再出擊！「不同配方」的甜蜜攻勢

SBS去年憑《我的完美秘書》、《一吻爆炸！》、《宇宙Merry Me》等劇在浪漫題材上大獲成功，2026年將以更多元的「愛情配方」延續氣勢。

▲《今天也售罄了》：這是一部描述兼職三份工作的農夫「馬修·李」與患有惡性失眠症的頂尖購物主播「譚藝珍」，因緣際會日夜相遇後展開的「夢幻」夢幻嘴浪漫喜劇。 由與SBS合作無間、憑《浪漫醫生金師傅》系列、《紅天機》、《社內相親》連創佳績的安孝燮，搭檔以《如此親密的背叛者》拿下畫梅獎最優秀女演員的蔡元彬，新鮮組合未播先熱。



▲《帥氣新世界》：講述穿越到現代的朝鮮傳奇惡女「申瑞莉」，與韓國惡質財閥「車世界」之間「相看兩厭」的「厭煩羅曼史」。 光是由大勢演員林知衍與許楠儁主演的消息就已引爆期待。 林知衍將挑戰一人分飾兩角：被朝鮮絕世惡女「姜丹心」附身的韓國無名演員「申瑞莉」，與許楠儁的「厭煩化學反應」備受矚目。



▲《Nine to Six》：由朴敏英與陸星材主演，是一部描繪現代人在工作與愛情面臨抉擇的共鳴浪漫劇。 兩位主角截然不同的性格將創造何種化學反應，引發高度好奇。



◇ 從喜劇法庭劇到醫療黑色電影：劇情片強者的回歸

SBS在類型劇的陣容也全面升級：

▲《神與律師事務所》（3月13日首播）：講述看得見鬼魂的律師「申怡朗」與菁英律師「韓娜賢」，為特別的委託人用法律洗刷冤屈的奇妙暖心治癒冒險故事。 劉延錫變身能見鬼、被附身的律師，與飾演勝率100%的王牌律師的李絮，將為SBS的爽快法庭劇開啟新篇章。



▲《金部長》：改編自同名Naver網絡漫畫，描述原本是平凡家長與市井小民的「金部長」，為了尋找心愛的女兒，不得不揭露絕不能公開的秘密，並賭上一切拯救女兒的故事。 由蘇志燮、崔大勲、尹敬淏主演，預告將帶來充滿精彩動作、愉快兄弟情與濃厚父愛的新感覺「爸爸宇宙」。



▲《Doctor X：白色黑手黨時代》：這是一部醫療黑色劇，描繪只憑實力證明「醫生為何」的「Doctor X」桂秀靜，對腐敗的醫療權力進行「手術」的故事。 由執導《VIP》、《惡鬼》的李正林導演與備受業界矚目的編劇田景根聯手，並集結金智媛、李姃垠、孫賢周、金宇錫等演技與票房號召力兼備的豪華陣容，期待值破表。



◇ 驗證續集延續票房血脈：信看保證強勢回歸

口碑續集作品也重磅回歸：

▲《財閥X刑警2》：時隔兩年回歸！由第一季的原班導演金宰弘與編劇金巴多再度聯手，鞏固扎實世界觀。 除了安普賢繼續主演，本季更邀請到鄭恩彩作為新搭檔加入，預告將再次帶來痛快淋漓的樂趣。



▲《好搭檔2》：時隔兩年推出第二季，金惠奫將作為張娜拉的新搭檔登場。 第一季最後一集瞬間最高收視率曾飆升至21%（尼爾森韓國基準），不僅是金土劇，更是該週所有節目收視冠軍。 其2049收視率也位居同時段第一，證明了火爆人氣，令觀眾對其再創佳績充滿期待。



從浪漫劇、類型劇到續集，SBS以完整的廣泛片單，計劃在2026年繼續鞏固其「戲劇第一頻道」的地位。



