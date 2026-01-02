【2025 KBS演技大賞】李濬榮&鄭恩地健身歌全場放送、當場示範深蹲！不愧《24小時健身俱樂部》

《2025 KBS演技大賞》已在元旦凌晨時分落幕，最讓你印象深刻的一幕是什麼呢？無論如何，《24小時健身俱樂部》李濬榮和鄭恩地絕對製造了好幾幕名場面！

李濬榮和鄭恩地從紅毯登場就非凡！在《24小時健身俱樂部》劇中飾演健身館「都館長」的李濬榮，被主持人cue健身pose，二話不說擺出健美先生姿勢，他雖害羞卻仍盡力重現劇中畫面，鄭恩地捧場地幫他鼓掌又說帥。



典禮穿插回顧《24小時健身俱樂部》經典片段，播的竟是「健身歌」！健身歌可是這兩名愛豆出身的演員親自配唱親自舞蹈，把朴軫永（J. Y. Park）〈Your House〉改編成〈Your Gym〉。最好笑的還是李濬榮和鄭恩地的反應，〈Your Gym〉被迫全場播送，雙雙掩面不敢見人，畫面還可以看到坐在後方的玉澤演，笑的很開心對鄭恩地講悄悄話。不知道玉澤演是不是糗了糗鄭恩地，但玉澤演肯定對這首歌有所共鳴，因為原唱是他前公司JYP娛樂代表啊！



▼玉澤演會後IG曬和鄭恩地合照，兩人2022年合作過《Blind局外人》，鄭恩地轉發說「好久不見」



兩人皆榮獲人氣賞，相當有默契地都露出訝異表情。李濬榮第一句話就坦言沒想到，簡單地表示要多虧許多老師，並會為了維持人氣盡力謙遜且充實生活，鄭恩地一樣表示自己沒預想到，引用了李濬榮「維持人氣」的話說自己也是那麼想，會繼續努力活動。這裡都還算正常，兩人再一同領獎最佳CP賞時，畫風又變回搞笑……



最佳CP賞回顧片段，都還沒到親密場面兩人就掩面了。荒謬又搞笑的是，主持人李彩玟和張聖圭當場請教健身動作，這次不止李濬榮，穿著長禮服的鄭恩地也示範了，還是她提議做深蹲動作，一氣呵成率先蹲了下去，兩個人姿勢都相當穩健（不知道有沒有人和小編一樣，擔心李濬榮的西裝褲破掉XDDD）。兩人大概成了首組在頒獎台上教深蹲的藝人了吧？就連KBS官方事後釋出的得獎照片都用這張！只能說不愧是《24小時健身俱樂部》，李濬榮和鄭恩地直到最後都忠於作品！



李濬榮拿下優秀賞時感言還回憶拍攝期間都在吃白米飯和水煮雞胸肉，雖然現在都吃有調味的雞胸肉，但當時非常幸福，而在那幸福背後還有鄭恩地的陪伴。可惜的是，鄭恩地就沒有拿再獎了，同劇裡飾演「崔露莎」李美度也未拿獎，不過有粉絲拍下三人互動畫面，兩人沒被喊到名字時，三人都溫暖鼓勵彼此。



順帶一提，李濬榮透露自己就要入伍，會健康歸來，往後也會不闖禍地好好生活，鄭恩地則在紅毯時宣傳所屬團體Apink就要在5日回歸的好消息。

