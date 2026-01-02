蔡依林、许光汉同场边佑锡、JENNIE、IVE、LE SSERAFIM！《金唱片》降临台湾Disney+看得到！

在台湾举行的《AAA 2025》彷佛才刚结束，很快就要迎来《第40届金唱片颁奖典礼》！表演及出席名单你敢相信吗？韩国大势们竟然会和台湾两名大蔡依林与许光汉同框！

此次《第40届金唱片颁奖典礼》由HLL中央集团主办，全公开阵容「超狂」，有BLACKPINK JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ、ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、CORTIS、ENHYPEN、IVE与izna，成始璄与文佳煐担任MC（主持人），嘉宾还有蔡依林、许光汉、宋仲基、边佑锡与安孝燮。



谁能想到，能看到台湾天后蔡依林与男神许光汉，和一众韩团及演员大势同场呢？看到蔡依林、许光汉和LE SSERAFIM的组合，是不是又想起他们过往的互动了呢？

最新消息《第40届金唱片颁奖典礼》除了买票入场收看外，有线电视TVBS及OTT平台Disney+也能收看转播！Disney+甚至公告可以「无限回放」！



《第40届金唱片颁奖典礼》就在1月10日晚间6时30分於台北大巨蛋举行！

