女子樂團QWER散發可愛魅力陪台粉共度情人節！主唱Siyeon竟在安可後自責落淚！成員慌成一團~

韓國女子樂團QWER於2月14與15日連續兩日在台北開唱，之前曾登上高雄AAA舞台，以及新莊棒球場與大巨蛋相關活動，也曾參加台韓合作的綜藝節目《客家廚房2》演出，可說是對台灣不陌生，本次來到台北開唱也讓四位成員們表示相當開心。





QWER本次演唱會的主題「ROCKATION」結合「ROCK」與「VACATION」兩個單字，寓意「用搖滾之聲開啟一場音樂旅行」。開場前螢幕上出現一片海洋，就像大家一同航海前進著，遇見了暴風雨雷聲大作，QWER即在風暴中登場。她們穿著白色系的華麗樂團服裝登場，接連帶來了「G9JB」「OVERDRIVE」與「T.B.H」三首歌曲，全場氣氛也立刻被QWER可愛的舞台魅力給點燃。





QWER也正式向大家問候，不過團體打招呼的時候卻發生了小小失誤，有些團員用中文，有些用韓語問候大家，不過不影響可愛的程度。身為鼓手以及QWER隊長的Chodan表示第一次在台北正式開唱，沒想到今日有這麼多人來為她們應援，也希望今日的回憶能夠深深烙印在大家的心中。Bass手Magenta則是說著中文「我很想你們」，也沒忘了祝福大家新年快樂。







樂團的鍵盤手兼吉他手Hina也表示，真的好想見到台北的粉絲們，希望今日能盡情與大家開心地玩。主唱Siyeon表示真的很久沒來到台北，還記得之前都是在棒球場與大家見面，為了重新拾起當日的回憶，她也特別把髮型做成當時的長長直髮，也非常感謝大家的支持讓兩天的演出票券都銷售一空，更直說站在三千粉絲們面前讓她都感覺起雞皮疙瘩了。







Siyeon也不斷重複說著自己最有自信的中文單字「好吃」，而且她覺得這個詞真的很好用，不管用什麼樣的語氣說都可以有不同感覺，她也用各種表情來說「好吃」，非常可愛。她也提到最近新學會的中文就是「我喜歡你」，因為很多青春電影或電視劇中都有這樣的告白情節，讓她想跟台北粉絲說出這句話，於是她就化身電影男主角跟台下的粉絲們說「我喜歡你」，沒想到後面又加了一句「好吃」，讓大家啼笑皆非。在安可即將結束前，成員們也一一訴說自己的感想，沒想到主唱Siyeon竟突然自責說應該表演得更好，但覺得今日自己聲音沒有出來，表現不如自己所想而在舞台上落淚，成員們都一擁而上發揮搞笑功力，才稍微讓她止住淚水。





