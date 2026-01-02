締造傳奇的三組男團 EXO、BTS、Wanna One 接連釋出回歸信號！粉絲高喊：2026又能看到「엑방원」

2026 年能看到「엑방원」（EXO、BTS、Wanna One，簡稱EBW）再現當年榮光嗎？Wanna One 驚喜公開的預告，讓粉絲們都相當期待～。

一支暗示 Wanna One 重組的影片公開後，引發粉絲高度期待，一支標題為「2026 COMING SOON 我們再次相見」的影片。



影片中，出現有人播放印有 Wanna One 標誌的卡帶畫面。隨著卡帶轉動，傳出了 Wanna One 的熱門歌曲、也是活動最後一首作品《春風》（Spring Breeze）中的一句歌詞：「我們再次相見」。並用「we GO again」的字句結尾，讓粉絲們陷入瘋狂。



此外，所謂「엑방원」（EXO、BTS、Wanna One）就是在2017~2019年間、引領著 K-pop 第二～三世代偶像全盛期時，席捲樂壇的三組代表性團體。當時他們在【男團品牌評價】也是雷打不動的前三名，更因此誕生了結合三組團體名稱的「엑방원」一詞。隨著時間流逝，因合約結束與成員服兵役等因素，完整體活動一度困難，但如今再次迎來時機。







各團體成員也持續展現對團體活動的意志。去年結束所有軍白期的 BTS，已正式宣布將於今年 3 月 20 日完整體回歸；EXO 則自上月起持續進行團體活動。在此情況下，Wanna One 的驚喜登場，也再度喚起曾與 K-pop 黃金時代同行的粉絲情懷。

大家也同樣期待嗎？下面跟大家起回顧三團當時的經典熱門歌曲。

▼ BTS〈Boy With Luv〉MV 發行日期：2019年4月12日。



▼ EXO〈Tempo〉MV 發行日期：2018年11月2日。



▼ Wanna One〈Energetic〉MV 發行日期：2017年8月7日。



