Apink四姝台灣跨年，恩地在韓得獎了！初瓏P圖完整體，風雨熱舞笑稱「雨pink」

Apink其中四成員朴初瓏、尹普美、金南珠與吳夏榮，連續第二年年末在台灣跨年演出，而鄭恩地人在韓國參加《KBS演技大賞》盛會亦順利得獎。

Apink四姝繼「2025臺北最High新年城」表演後，再次來到台灣，南移登場「2026桃園ON AIR跨年晚會」。可惜風雨不小，成員們連續唱跳〈I’m so sick〉、〈Mr.Chu〉、〈Only One〉、〈No No No〉與〈Luv〉，後半段都可看見成員的頭髮被打溼。不過，成員最擔心的還是台下的觀眾，普美第一個開口便詢問台灣粉絲還好嗎，相當暖心。



▼直播影片（可能有時間限制，請把握觀看）



‎Apink和在台北的KARA、在雲林的HIGHLIGHT都帶給台灣K-POP迷滿滿的「回憶殺」，但當然有人好奇Apink為何為何五缺一，最關鍵應是恩地人在韓國參加《2025 KBS演技大賞》。演技大賞是三大無線台年末重要盛事，恩地睽違8年再主演KBS電視劇，以《24小時健身俱樂部》拿下人氣獎也和搭檔李濬榮共獲最佳CP賞。



隊長初瓏跨年後發文：「不愧是雨pink，在2025年最後一天也淋著雨結束了！非常感謝下雨天來為我們加油的台灣Panda們！2026年隨著新專輯的開始，會成為更有意義的一年！今年也請多多關照成員們！公司職員們！還有我們的Panda們！！！」初瓏不忘在韓國的恩地，把恩地「新鮮」的得獎照P了進來，恩地大概是看畫面很違和，底下搞笑留言：「只有我在唱歌嗎？」



Apink官方頻道元旦也準時上傳成員們招呼影片祝Panda們新年快樂。最重要的是，Apink即將迎來出道15週年，全新迷你專輯《RE : LOVE》5日正式發行，主打歌〈Love Me More〉官方日前已小小劇透！期待五人完整體全新活動！



