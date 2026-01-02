《繼承者們》、《明日如歌》趙潤宇突拋震撼彈：結婚＋退圈！為愛息影15年演員生涯說掰掰

以《花美男拉麵店》出道的演員趙潤宇，在新年第一天拋出雙重震撼彈！他無預警宣布將結束15年的演員生涯，同時與交往超過4年的圈外女友結婚，消息一出讓粉絲相當震驚與捨不。

趙潤宇1日在個人SNS上傳多張與女友的甜蜜合照，並寫下長文宣告人生重大決定。 他表示：「經過長時間的苦惱，我遇到了想共度一生的珍貴緣分。 為了描繪屬於我們兩人的平凡日常，我決定放下長達15年的演員工作。」



他坦言從21歲出道以來，15年間只專注於演員這個職業，這些時光非常珍貴，因此是經過長時間慎重考慮後，才終於做出這個決定。 「我剩餘的人生，想第一次也是唯一一次，與想要守護一輩子的人一起有趣地描繪下去。 請大家祝福我與交往超過4年、既是珍貴戀人也是最親密朋友的她，一起展開的日常生活。」



趙潤宇於2011年透過tvN《花美男拉麵店》出道，飾演「禹賢宇」一角打開知名度。 隨後他在多部熱門劇中展現不同面貌，經典角色包括：SBS《欲戴王冠，必承其重-繼承者們》（2013）飾演富家子「文俊英」; KBS《明日如歌》（2014）飾演「李在容」和SBS《姐姐風采依舊》（2017）飾演財閥三世「具世俊/申世俊」，從玩世不恭到黑化的精湛演技令人印象深刻。趙潤宇的最後一部作品是2023年的ENA劇集《陌生人》，為15年的演藝生涯劃下句點。



雖然粉絲們對再也無法在螢光幕上看到他的身影感到惋惜，但對於他勇敢追尋「第二人生」的決定，仍湧入大量的祝福與支持，希望他能與愛人一起譜寫幸福的未來。

