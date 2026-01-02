缔造传奇的三组男团 EXO、BTS、Wanna One 接连释出回归信号！粉丝高喊：2026又能看到「엑방원」

2026 年能看到「엑방원」（EXO、BTS、Wanna One，简称EBW）再现当年荣光吗？Wanna One 惊喜公开的预告，让粉丝们都相当期待～。

一支暗示 Wanna One 重组的影片公开后，引发粉丝高度期待，一支标题为「2026 COMING SOON 我们再次相见」的影片。



影片中，出现有人播放印有 Wanna One 标志的卡带画面。随著卡带转动，传出了 Wanna One 的热门歌曲、也是活动最后一首作品《春风》（Spring Breeze）中的一句歌词：「我们再次相见」。并用「we GO again」的字句结尾，让粉丝们陷入疯狂。



此外，所谓「엑방원」（EXO、BTS、Wanna One）就是在2017~2019年间、引领著 K-pop 第二～三世代偶像全盛期时，席卷乐坛的三组代表性团体。当时他们在【男团品牌评价】也是雷打不动的前三名，更因此诞生了结合三组团体名称的「엑방원」一词。随著时间流逝，因合约结束与成员服兵役等因素，完整体活动一度困难，但如今再次迎来时机。







各团体成员也持续展现对团体活动的意志。去年结束所有军白期的 BTS，已正式宣布将於今年 3 月 20 日完整体回归；EXO 则自上月起持续进行团体活动。在此情况下，Wanna One 的惊喜登场，也再度唤起曾与 K-pop 黄金时代同行的粉丝情怀。

大家也同样期待吗？下面跟大家起回顾三团当时的经典热门歌曲。

▼ BTS〈Boy With Luv〉MV 发行日期：2019年4月12日。



▼ EXO〈Tempo〉MV 发行日期：2018年11月2日。



▼ Wanna One〈Energetic〉MV 发行日期：2017年8月7日。



