天團BTS防彈少年團確定3月20日完整體回歸！時隔3年9個月發行新專輯，全球巡演也即將啟動

今日（1）經紀公司 BIGHIT MUSIC 表示 BTS 防彈少年團將於3月20日發行新專輯。這是他們繼 2022年6月推出專輯《Proof》後，時隔3年9個月再次發行完整體專輯。

BTS 防彈少年團透過給粉絲「ARMY」的親筆信，率先公開回歸日期。他們在迎接新年的時候，除了向一直支持他們的粉絲表達感謝之外，在紙上寫下「2026.03.20」這個日期，暗示回歸日的線索。7名成員也在信中寫下親筆留言，向粉絲傳達心意：RM 表示「比任何人都迫切地等待著」，Jin 說「非常感謝大家的等待」，SUGA 寫道「今年也一起愉快地度過吧，愛你們」，j-hope 感性表示「終於，心裡想的變成現實了！」，Jimin 說「我們相見的一年來了」，V 留言「2026年會帶來更多、更美好的回憶，請期待！」，而柾國則寫下「好想見你們！今年也請多多關照。」



此外， BTS 防彈少年團在 2025年最後一天，以完整體在 Weverse 進行直播，與粉絲一同迎接新年。成員們回顧去年時說：「希望今年能順利回歸，專輯能獲得成功，防彈少年團大發吧！」據悉，他們將在3月20日發行新專輯後，展開大規模世界巡演，新專輯及演出的詳細資訊將在之後公開。



回歸消息終於確定，也讓粉絲紛紛表示：「終於」、「哦 期待歌曲中」、「真的等了很久ㅠㅠ 終於到了回歸的一年ㅠㅠ」、「很好奇會是什麼樣的音樂，我會期待的」、「馬上就能看到舞台了」、「來了來了」、「希望今年一年能健康地活動」、「開心地度過今年吧」等等。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞