不只裝病跑趴！WINNER宋旻浩遭起訴 檢方鐵證：無故缺勤次數「遠超乎報導」

男團 WINNER 成員 宋旻浩（32歲） 爆出兵役爭議，已正式因違反兵役法被檢方起訴，引發演藝圈高度關注。

首爾西部地方檢察廳於12月30日表示，已對宋旻浩及負責管理其服役狀況的麻浦居民福利設施管理負責人A某，以不拘留方式提起公訴，兩人皆涉嫌違反兵役法。檢方指出，為釐清案情已掌握手機鑑識、GPS行蹤紀錄等客觀證據，並進行補充調查，過程中更發現宋旻浩另有多起未經許可缺勤的情況，並非單一疏失。

宋旻浩2024年12月被《Dispatch》踢爆涉嫌「社會服務要員怠惰服役」，報導指出他多次反覆請假、出勤狀況不正常，實際到班天數與申報紀錄出現落差。 他曾以「社交恐懼症、恐慌症」為由申請病假，但期間卻被拍到現身江原道高城、襄陽等地參加派對，與病假理由形成強烈對比。不僅如此曾與宋旻浩共事的同事也出面爆料，指出他長期存在遲到、缺勤等出勤問題，讓單位內部早有不滿聲音。



宋旻浩於2023年3月以社會服務要員身分，開始在麻浦區設施管理公團服替代役，之後轉調至麻浦居民福利設施，並於同年12月23日正式退伍。 如今案件進入司法程序，後續發展備受外界關注。

