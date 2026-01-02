不只装病跑趴！WINNER宋旻浩遭起诉 检方铁证：无故缺勤次数「远超乎报导」

男团 WINNER 成员 宋旻浩（32岁） 爆出兵役争议，已正式因违反兵役法被检方起诉，引发演艺圈高度关注。

首尔西部地方检察厅於12月30日表示，已对宋旻浩及负责管理其服役状况的麻浦居民福利设施管理负责人A某，以不拘留方式提起公诉，两人皆涉嫌违反兵役法。检方指出，为厘清案情已掌握手机鉴识、GPS行踪纪录等客观证据，并进行补充调查，过程中更发现宋旻浩另有多起未经许可缺勤的情况，并非单一疏失。

*相关内容： 今天休假、明天病假、后天住院！D社爆料宋旻浩服替代役期间出勤造假，负责人帮遮掩

宋旻浩2024年12月被《Dispatch》踢爆涉嫌「社会服务要员怠惰服役」，报导指出他多次反覆请假、出勤状况不正常，实际到班天数与申报纪录出现落差。 他曾以「社交恐惧症、恐慌症」为由申请病假，但期间却被拍到现身江原道高城、襄阳等地参加派对，与病假理由形成强烈对比。不仅如此曾与宋旻浩共事的同事也出面爆料，指出他长期存在迟到、缺勤等出勤问题，让单位内部早有不满声音。



宋旻浩於2023年3月以社会服务要员身分，开始在麻浦区设施管理公团服替代役，之后转调至麻浦居民福利设施，并於同年12月23日正式退伍。 如今案件进入司法程序，后续发展备受外界关注。

